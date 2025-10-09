Nordex enregistre une croissance d'environ 26 % des commandes au 3ème trimestre

Le groupe a enregistré 2 170 MW de commandes (hors activités de services) au troisième trimestre 2025, soit une croissance d'environ 26 % par rapport à l'année précédente (1 726 MW au 3ème trimestre 2024).



Pour les neuf premiers mois de l'année 2025, cela s'élève à 6 661 MW contre 5 083 MW l'année précédente.



Le prix de vente moyen en euros par mégawatt de capacité (ASP) a légèrement augmenté au troisième trimestre pour atteindre 0,93 million d'euros/MW (9M/2025 : 0,92 million d'euros/MW) contre 0,92 million d'euros/MW à la même période l'année dernière (9M/2024 : 0,90 million d'euros/MW).



Entre juillet et septembre 2025, les clients ont commandé un total de 362 éoliennes pour des projets dans 16 pays. La plupart des projets sont liés à l'Europe, principalement d'Allemagne, et l'Amérique du Nord, en particulier du Canada.



' Après avoir enregistré de fortes prises de commandes de plus de 2 GW au cours de chacun des deux premiers trimestres de cette année, le troisième trimestre a poursuivi cette dynamique très encourageante, portant le total des prises de commandes à environ 6,7 GW sur les neuf premiers mois. Il s'agit d'une solide performance et d'une augmentation de plus de 31 % par rapport à l'année précédente ', a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.