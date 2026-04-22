Le groupe poursuit le développement de sa plateforme d'éoliennes Delta4000 avec plusieurs mises à jour pour l'éolienne N175/6.X, renforçant ainsi ses performances, son rendement énergétique et son adéquation aux projets sur les principaux marchés.
Nordex introduit un nouveau mode de puissance de 7,3 MW pour la N175/6.X. Ce nouveau mode augmente la production annuelle d'énergie jusqu'à 1,7 %, sans modifier le niveau sonore.
Nordex a déjà enregistré plus de 3 GW de commandes fermes pour la N175/6.X, témoignant de la forte demande du marché pour cette éolienne. Grâce au mode de puissance de 7,3 MW, l'éolienne permet de réduire encore davantage le coût actualisé de l'énergie sur ses principaux marchés.
Parallèlement, Nordex poursuit le déploiement d'une nouvelle configuration de tour. Une solution de tour hybride béton-acier avec une hauteur de moyeu de 162,5 mètres pour la turbine N175/6.X est actuellement en développement.
L'homologation est prévue pour le deuxième trimestre 2026 et les premières livraisons aux clients pourraient intervenir au cours du second semestre de cette année.
Les clients bénéficient d'une production d'énergie plus importante grâce au rotor plus grand de la N175/6.X et à sa hauteur de moyeu de 162,5 mètres.
Outre cette nouvelle variante de tour, Nordex a franchi une étape importante en matière de certification pour ses solutions de tours hybrides en béton de 179 mètres. Lors du salon WindEurope à Madrid, le groupe Nordex a officiellement reçu le certificat d'homologation de type, conformément aux directives DIBt, délivré par l'organisme certificateur indépendant TÜV SÜD pour la tour hybride de son partenaire stratégique Max Bögl.
Cette certification est une condition préalable à l'homologation et à l'installation du N175 sur cette tour.
" Grâce à ces développements, Nordex continue de se concentrer sur l'optimisation des performances, la stabilité de la certification et les solutions orientées client, renforçant ainsi la compétitivité de la turbine N175/6.X et soutenant une exécution fiable des projets dans des environnements de marché de plus en plus dynamiques et riches en opportunités ", a déclaré JoséLuisBlanco, DG du groupe Nordex.
Nordex SE est une société basée en Allemagne. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes d'énergie éolienne. Elle assure également la gestion de projets et l'entretien d'éoliennes terrestres. Elle propose des éoliennes telles que Nordex N149/4.0-4.5, N175/6.X, N163/6. X. Les services de la société comprennent également des services techniques tels que la maintenance et la surveillance à distance des parcs éoliens, ainsi que des réparations et des améliorations techniques pour les turbines existantes.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.