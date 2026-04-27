Nordex réalise un excellent début d'année, le titre s'envole de +12%

Jefferies estime que Nordex a enregistré un excellent début d'année, dépassant les prévisions de chiffre d'affaires de 3 % et celles d'EBITDA/EBIT de 17 %/42 %.

RBC juge également que les résultats sont nettement supérieurs aux attentes avec de bonnes marges (malgré un trimestre traditionnellement moins important) et le maintien des prévisions pour l'exercice.



Jefferies note que le chiffre d'affaires a progressé de 10,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 587,7 millions d'euros au 1er trimestre 2026 (contre 1 538 millions d'euros à taux de change constant). L'EBITDA a augmenté de 64 % pour s'établir à 130,7 millions d'euros (contre 112 millions d'euros à taux de change constant). L'EBIT a progressé de 152 % pour atteindre 88,6 millions d'euros (contre 62 millions d'euros à taux de change constant). Le bénéfice net s'est nettement amélioré pour atteindre 53,6 millions d'euros contre 7,9 millions d'euros au 1er trimestre 2025 (contre 40 millions d'euros à taux de change constant).



RBC souligne pour se part que le prix moyen des commandes s'établit à 0,91 EUR/MW (contre 0,88 EUR attendus / 0,85 EUR selon RBC, confirmant ainsi la publication antérieure des commandes).



Selon Jefferies, la trésorerie nette est restée élevée (proche d'un record) à 1 518 millions d'euros. Comme annoncé précédemment, les commandes ont été solides, atteignant 1,9 GW et portant le carnet de commandes à un niveau record de 10,5 milliards d'euros, offrant ainsi une excellente visibilité.



La direction est confiante sur le maintien de la dynamique des prises de commandes pour l'exercice 2026.



Les objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires de 8,2 à 9 milliards d'euros et une marge d'EBITDA de 8 à 11 %, sont confirmés.



RBC anticipe que les questions clés lors de la conférence téléphonique avec les analystes porteront sur : 1) la solide marge des projets (très forte répercussion des coûts), 2) la situation du marché éolien allemand (prix, législation gouvernementale), 3) la solidité de la chaîne d'approvisionnement (conflit avec l'Iran, Turquie, etc.).