Nordex révise à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

Le chiffre d'affaires a atteint environ 1,7 milliard d'euros au 3ème trimestre 2025, en ligne avec le trimestre de l'année précédente (1,7 milliard d'euros au 3ème trimestre 2024).



Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) au troisième trimestre 2025 a augmenté de 90,1 % pour atteindre 135,9 millions d'euros (71,5 millions d'euros au 3ème trimestre 2024), avec une marge d'EBITDA améliorée de 8,0 % (contre 4,3 %).



Le bénéfice net a augmenté à 51,7 millions d'euros à la fin du 3e trimestre 2025, contre 3,9 millions d'euros au trimestre de l'année précédente.



Nordex a révisé à la hausse ses prévisions de marge d'EBITDA à 7,5-8,5 % pour 2025 (auparavant : 5,0-7,0 %). Tous les autres paramètres financiers des prévisions demeurent inchangés.



'L'important flux de trésorerie disponible généré souligne notre solidité opérationnelle et notre gestion disciplinée du fonds de roulement. Avec de solides prises de commandes et une visibilité améliorée, nous sommes confiants de maintenir cette trajectoire et d'atteindre nos prévisions révisées pour l'ensemble de l'année ', a déclaré José Luis Blanco, chef de la direction (DG) du groupe Nordex.