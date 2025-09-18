Nordex signe une commande de 20 turbines pour Mercedes-Benz

UKA commande 20 turbines au groupe Nordex pour la zone d'essai de Mercedes-Benz.



La commande porte sur 20 turbines d'une capacité nominale totale de 140 mégawatts.



Le parc éolien sera construit sur le site d'essais automobiles de Mercedes-Benz près de Papenburg, en Basse-Saxe.



José Luis Blanco, DG de Nordex Group, a déclaré : ' Nous apprécions tout particulièrement la confiance renouvelée dans notre technologie et notre gestion de projet au parc éolien de Papenburg, en particulier compte tenu de la taille et de l'importance de ce projet pour toutes les personnes impliquées'.



Si tout se passe comme prévu, les premières turbines entreront en service à titre d'essai dès 2027.



Une fois entièrement mis en service, le parc éolien couvrira environ 20 % des besoins annuels en électricité de Mercedes-Benz Group en Allemagne.



Lorsqu'il sera achevé, il sera l'un des plus grands parcs éoliens terrestres d'Allemagne, avec une capacité de production d'électricité d'environ 140 mégawatts.