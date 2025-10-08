Nordex va fournir 236 MW d'éoliennes en Amérique du Nord

Le groupe Nordex a signé un contrat pour fournir et installer 236 MW d'éoliennes N163 pour des projets éoliens en Amérique du Nord.



Les noms des clients et des projets ne sont pas divulgués.



L'installation des turbines devrait commencer en 2027.



Les turbines incluses dans les projets seront équipées de la version pour climat froid des turbines N163/6.X, équipées du système avancé d'antigivrage Nordex pour les pales de rotor.



'Cette technologie garantit une grande disponibilité des turbines et minimise les temps d'arrêt liés à la glace pendant les hivers rigoureux' explique le groupe.