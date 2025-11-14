Norsk Hydro réalise un investissement de 1,2 milliard de couronnes norvégiennes dans la construction d'une centrale hydroélectrique

Norsk Hydro annonce un investissement de 1,2 milliard de couronnes norvégiennes dans la construction de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage d'Illvatn en Norvège.



Norsk Hydro a pris la décision d'investir dans son plus grand projet hydroélectrique depuis plus de 20 ans.



La construction de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage d'Illvatn, dans la municipalité de Luster, débutera en novembre prochain, et sa mise en service est prévue pour 2030.



La nouvelle centrale à accumulation par pompage située dans la municipalité de Luster, en Norvège, fournira 107 GWh d'énergie renouvelable supplémentaire par an, destinée à la production d'aluminium d'Hydro.



' Nous réalisons aujourd'hui le plus gros investissement dans notre portefeuille hydroélectrique depuis le développement de la centrale New Tyin à Årdal en 2004. La centrale à accumulation par pompage d'Illvatn contribuera à augmenter la production d'énergie, la capacité de stockage et la puissance installée de nos installations à Fortun ', déclare Kari Ekelund Thørud, vice-président exécutif de Hydro Energy.