Norsk Hydro annonce un investissement de 1,2 milliard de couronnes norvégiennes dans la construction de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage d'Illvatn en Norvège.

Norsk Hydro a pris la décision d'investir dans son plus grand projet hydroélectrique depuis plus de 20 ans.

La construction de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage d'Illvatn, dans la municipalité de Luster, débutera en novembre prochain, et sa mise en service est prévue pour 2030.

La nouvelle centrale à accumulation par pompage située dans la municipalité de Luster, en Norvège, fournira 107 GWh d'énergie renouvelable supplémentaire par an, destinée à la production d'aluminium d'Hydro.

' Nous réalisons aujourd'hui le plus gros investissement dans notre portefeuille hydroélectrique depuis le développement de la centrale New Tyin à Årdal en 2004. La centrale à accumulation par pompage d'Illvatn contribuera à augmenter la production d'énergie, la capacité de stockage et la puissance installée de nos installations à Fortun ', déclare Kari Ekelund Thørud, vice-président exécutif de Hydro Energy.