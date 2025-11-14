Norsk Hydro annonce un investissement de 1,2 milliard de couronnes norvégiennes dans la construction de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage d'Illvatn en Norvège.
Norsk Hydro a pris la décision d'investir dans son plus grand projet hydroélectrique depuis plus de 20 ans.
La construction de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage d'Illvatn, dans la municipalité de Luster, débutera en novembre prochain, et sa mise en service est prévue pour 2030.
La nouvelle centrale à accumulation par pompage située dans la municipalité de Luster, en Norvège, fournira 107 GWh d'énergie renouvelable supplémentaire par an, destinée à la production d'aluminium d'Hydro.
' Nous réalisons aujourd'hui le plus gros investissement dans notre portefeuille hydroélectrique depuis le développement de la centrale New Tyin à Årdal en 2004. La centrale à accumulation par pompage d'Illvatn contribuera à augmenter la production d'énergie, la capacité de stockage et la puissance installée de nos installations à Fortun ', déclare Kari Ekelund Thørud, vice-président exécutif de Hydro Energy.
Norsk Hydro ASA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'aluminium et d'énergie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- fabrication de produits en aluminium (44,4%) : notamment profilés extrudés en aluminium, produits d'aluminium laminé, tubes, tôles, métaux de construction, composants automobiles, etc. ;
- vente et négoce d'aluminium (35,3%) ;
- production et raffinage d'aluminium (18,5%) : bauxite et alumine, aluminium brut et produits de fonderie en aluminium ;
- production et distribution d'énergie (1,8%) : électricité (2e producteur norvégien) et énergie hydroélectrique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (3,9%), Allemagne (9,9%), France (4%), Pologne (4%), Espagne (3,9%), Italie (3%), Union européenne (11,5%), Suisse (7,7%), Royaume-Uni (3,2%), Turquie (1,2%), Europe (0,3%), Etats-Unis (20,4%), Brésil (4,8%), Canada (4,1%), Amériques (1,5%), Japon (3,5%), Chine (2,7%), Asie et Moyen-Orient (9,1%) et autres (1,3%).
