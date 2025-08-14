Norsk Hydro réduit ses coûts et supprime 750 postes

Norsk Hydro annonce un plan de réduction annuelle des coûts de 1 milliard de couronnes norvégiennes (NOK), soit environ 84 MEUR, incluant la suppression de 750 postes administratifs et de fonctions support.



Cette réorganisation vise à renforcer la résilience du groupe face à la volatilité et aux incertitudes géopolitiques, et s'accompagne d'initiatives pour limiter les dépenses de voyages et de conseil. Elle s'ajoute au programme d'amélioration déjà annoncé et à la baisse de l'estimation des investissements 2025 de 15 milliards à 13,5 milliards NOK (soit de 1,26 à 1,09 MdEUR).



La réduction concernera 600 équivalents temps plein d'ici fin 2025, puis 150 supplémentaires à partir de 2026.

Les postes de production et maintenance ne sont pas concernés, précise la société.