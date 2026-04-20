North Atlantic Energies va inscrire une dépréciation d'actifs pour 2025

North Atlantic Energies annonce prévoir d'enregistrer dans ses comptes annuels 2025 une dépréciation d'actifs industriels d'environ 206 MEUR, résultant principalement de l'augmentation de son coût du capital, en application de la norme IAS 36.

Depuis l'acquisition fin novembre 2025 du bloc majoritaire de 82,89% détenu par ExxonMobil dans Esso SAS, North Atlantic Energies opère désormais comme un raffineur indépendant et n'est plus intégré à un groupe pétrolier de dimension mondiale.



La taille de son bilan a également été significativement réduite après des distributions de dividendes et de réserves ayant précédé cette acquisition, induisant un coût de financement plus élevé. Aussi, la société prévoit d'enregistrer pour 2025 une dépréciation d'actifs industriels d'environ 206 MEUR.



Cette dépréciation tient compte des hypothèses d'amélioration des flux de trésorerie à long terme liées aux plans d'optimisation de la raffinerie de Gravenchon, mais pas des impacts résultant de la situation internationale actuelle sur les marchés et de la volatilité extrême qui en découle.



En dépit du niveau d'indicateurs de marges issus des données publiques, North Atlantic Energies anticipe pour les prochains mois de 2026 le maintien de conditions d'approvisionnement en pétrole brut plus contraignantes pour les raffineurs indépendants.