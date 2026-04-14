Northrop Grumman accélère le programme Sentinel et vise un premier vol en 2027

Le groupe de défense américain progresse avec l'US Air Force dans le développement de son missile balistique intercontinental de nouvelle génération, avec une montée en puissance industrielle et technologique.

Northrop Grumman a annoncé hier des avancées significatives dans le programme Sentinel, destiné à remplacer les missiles Minuteman III, avec un premier vol prévu en 2027 et une capacité initiale attendue au début des années 2030. Le projet s'appuie sur une approche d'acquisition révisée visant à accélérer le développement et la mise en service du système.



Le groupe met en avant des progrès dans les essais, le prototypage des infrastructures et la préparation de la chaîne d'approvisionnement, qui compte plus de 500 partenaires et plus de 10 000 employés mobilisés. Sur 5 ans, Northrop Grumman a investi 13,5 MdsUSD dans les infrastructures et la R&D, dont 2 MdsUSD dédiés aux moteurs à propergol solide.



Le missile Sentinel, conçu via un environnement numérique, intègre un propulseur à trois étages plus léger et performant. Plusieurs étapes clés ont été franchies, notamment des tests de séparation d'étages et de validation des systèmes de guidage.



En parallèle, le développement des silos modulaires et des systèmes de commandement progresse, avec des gains attendus en coûts, maintenance et adaptabilité. Le programme doit continuer ses phases de test et de certification avant une mise en service progressive, avec un objectif de durabilité opérationnelle jusqu'en 2075.



Le titre Northrop Grumman a progressé de 1,1% hier à Wall Street et signe une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.