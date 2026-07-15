Northrop Grumman accélère son programme balistique dans l'Utah
Le groupe américain renforce ses capacités industrielles dans l'Utah afin de soutenir le développement du futur missile balistique intercontinental de l'armée de l'air américaine et d'autres programmes de défense.
Northrop Grumman annonce le lancement de la construction d'un nouveau bâtiment sur son campus de Roy Innovation Center, dans l'Utah, dédié au programme Sentinel, le futur missile balistique intercontinental de l'U.S. Air Force, ainsi qu'à d'autres missions aérospatiales et de défense. Les travaux débuteront cet été pour une livraison prévue en 2028.
L'investissement doit permettre de créer plusieurs centaines d'emplois, en complément des près de 5 000 salariés déjà mobilisés sur le programme Sentinel à l'échelle nationale, avec pour objectif une capacité opérationnelle initiale au début des années 2030.
Au cours des 5 dernières années, le groupe a investi 13,5 MdsUSD dans ses infrastructures et la recherche et développement, dont 2 MdsUSD consacrés aux capacités de production de moteurs-fusées à propergol solide destinées notamment au programme Sentinel.
Northrop Grumman Corporation figure parmi les leaders américains de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes aéronautiques (29,4%) : systèmes d'aéronefs autonomes et pilotés, véhicules spatiaux, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de commande et de contrôle, etc. ;
- systèmes de missions (28,2%) : radars, senseurs, systèmes de contrôle de trafic aérien, de communication, de surveillance, etc. Le groupe propose également des systèmes d'information et de commandement ;
- systèmes spatiaux (24,3%) ;
- systèmes de défense (18,1%) : systèmes d'armes, systèmes de gestion des combats, systèmes de missiles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (85,7%), Europe (7,8%), Asie-Pacifique (4,6%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.