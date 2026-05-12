Northrop Grumman lance un système compact de navigation spatiale autonome

Le groupe américain veut élargir l'accès aux technologies de navigation spatiale de haute précision avec une solution plus légère et moins coûteuse.

Northrop Grumman annonce le lancement du "LR-450", présenté comme un système compact de positionnement et de navigation destiné aux missions spatiales. Cette solution permet d'assurer le suivi et l'orientation des engins spatiaux même en l'absence de signaux satellites externes.



Le LR-450 repose sur des gyroscopes "milli-Hemispherical Resonating Gyroscopes" (mHRG), une version miniaturisée des capteurs utilisés dans le système SSIRU du groupe. Northrop Grumman précise que sa technologie HRG cumule plus de 70 millions d'heures de fonctionnement en orbite et a notamment été utilisée pour le télescope spatial James Webb.



Le système vise les missions longue durée en orbite terrestre, dans l'espace lointain ou pour l'exploration planétaire. Grâce à sa taille réduite et à une faible consommation énergétique, il peut être intégré à une large gamme de plateformes spatiales.



"Le LR-450 établit une nouvelle référence en matière de navigation spatiale fiable et économique", a déclaré Ryan Arrington, vice-président des systèmes de navigation et de cockpit chez Northrop Grumman.