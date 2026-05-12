Northrop Grumman annonce le lancement du "LR-450", présenté comme un système compact de positionnement et de navigation destiné aux missions spatiales. Cette solution permet d'assurer le suivi et l'orientation des engins spatiaux même en l'absence de signaux satellites externes.
Le LR-450 repose sur des gyroscopes "milli-Hemispherical Resonating Gyroscopes" (mHRG), une version miniaturisée des capteurs utilisés dans le système SSIRU du groupe. Northrop Grumman précise que sa technologie HRG cumule plus de 70 millions d'heures de fonctionnement en orbite et a notamment été utilisée pour le télescope spatial James Webb.
Le système vise les missions longue durée en orbite terrestre, dans l'espace lointain ou pour l'exploration planétaire. Grâce à sa taille réduite et à une faible consommation énergétique, il peut être intégré à une large gamme de plateformes spatiales.
"Le LR-450 établit une nouvelle référence en matière de navigation spatiale fiable et économique", a déclaré Ryan Arrington, vice-président des systèmes de navigation et de cockpit chez Northrop Grumman.
Northrop Grumman Corporation figure parmi les leaders américains de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes aéronautiques (29,4%) : systèmes d'aéronefs autonomes et pilotés, véhicules spatiaux, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de commande et de contrôle, etc. ;
- systèmes de missions (28,2%) : radars, senseurs, systèmes de contrôle de trafic aérien, de communication, de surveillance, etc. Le groupe propose également des systèmes d'information et de commandement ;
- systèmes spatiaux (24,3%) ;
- systèmes de défense (18,1%) : systèmes d'armes, systèmes de gestion des combats, systèmes de missiles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (85,7%), Europe (7,8%), Asie-Pacifique (4,6%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.