Zonebourse a rencontré le n°1 de la distribution d'aciers spéciaux lors de la 13e conférence Mid & Small Caps de Portzamparc BNP. Occasion de faire le point sur le cycle de ce marché de niche et sur la stratégie de développement de cette entreprise familiale toujours dirigée par son fondateur, Eric Jacquet.

Quelle est votre vision actuelle du cycle ?

Après trois années de contraction, les volumes du Groupe se stabilisent notamment grâce aux investissements réalisés et aux mesures prises. Certaines zones ou secteurs se portent mieux que d’autres, mais nous ne voyons toujours pas de signe de reprise. La demande de nos clients reste faible. En Allemagne, qui représente un tiers de notre activité à l’image du poids de l’industrie allemande, les plans annoncés sont pour l’instant concentrés sur les infrastructures et la construction qui ne sont pas nos marchés.

Les trois divisions de Jacquet Metals

Comment Jacquet se distingue-t-il dans un marché de la distribution stable en volumes, concentré en amont sur la production et plus atomisé en aval au niveau de la distribution ?

Notre activité est cyclique. C’est dans ce type de marché que nous sommes le plus actif en termes d’investissement, afin de poser les bases de la croissance future. Dans les phases haussières, comme en 2021-2022 par exemple, les prix des matières sont chers et nous sommes moins actifs. A partir de 2024, nous avons engagé des mesures de réorganisation dans la division IMS group comprenant la fermeture de certains dépôts en Allemagne ou encore l’arrêt de certaines gammes de produits à faible valeur ajoutée. L’exécution de certaines de ces mesures se poursuivra en 2026 et 2027 (4M€ d’économies réalisées en 2025, 6M€ attendues en 2026 et 2027). Par ailleurs le Groupe poursuit sa politique d’investissement et de développement. Nous sommes donc particulièrement actifs dans les régions où nous ne sommes pas encore ou pas suffisamment. Cela passe souvent par de la croissance organique. Au 1er trimestre 2026, nous avons ainsi investi une vingtaine de millions d’euros, essentiellement dans l’acquisition d’un site à Saragosse opéré par IMS group et la construction à Chengdu en Chine d'un centre de distribution qui triplera les capacités de la division Jacquet dans cette province. Cette année, ce sont 50 à 70M€ qui devraient être investis, notamment dans l’acquisition d’un site à Montréal, dans la construction ou l’acquisition d’un site à Chicago ou encore dans un nouveau site pour IMS en Allemagne. C’est dans les creux de cycle que les opportunités d’investissement dans de bonnes conditions se présentent.

Regardez-vous également des sociétés à reprendre ? Comment valorisez-vous les cibles ?

Nous sommes toujours attentifs aux opportunités qui sont le plus souvent des sociétés familiales de petite taille (comme l’essentiel de notre environnement concurrentiel), toujours dans des pays industriels en particulier en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Ces sociétés sont le plus souvent valorisées sur la base de leurs actifs, composés de stocks et de l’immobilier, assorti d’un petit goodwill voire badwill. Notre dernière acquisition est la société espagnole Sabater Fundimol, spécialisée dans la distribution d'aluminium (CA 2025 : 11 M€). Cette société située à Alicante vient renforcer le pôle aluminium d'IMS group depuis mai 2026.

Quel est l’impact du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) qui est entré en vigueur en janvier 2026 ?

Ce mécanisme de taxes à l’importation d’acier dans l’Union Européenne concerne environ 30% des approvisionnements de Stappert et IMS, Jaquet n’important pas en dehors de l’UE. Depuis le début de l’année 2026, nos filiales s’efforcent d’augmenter progressivement leurs prix de vente pour répercuter cette taxe. Toutefois, le mécanisme n’étant pas encore complètement finalisé par l’UE et le marché restant atone, nous manquons encore de visibilité sur ses impacts et sur notre capacité à répercuter intégralement ces taxes à nos clients, que nous estimons autour de 10 M€ pour 2026. À partir de 2027, une fois le mécanisme stabilisé, cette taxe devrait s’intégrer dans le fonctionnement courant du marché.

Votre marché est-il concerné par la transformation numérique ?

Oui, plus ou moins vite selon les marchés et les produits, les canaux de vente digitaux montent, doucement, en puissance. Nous y voyons plutôt l’opportunité de gagner en productivité.

Quelle autonomie le groupe laisse-t-il à ses filiales ?

En plus de la qualité de services, bien acheter est un facteur clé de succès dans notre métier. C’est là que nous faisons la différence par rapport à la concurrence. Pour chacune de nos trois divisions, nous centralisons les achats au niveau mondial pour obtenir dans la mesure du possible des prix plus compétitifs que la concurrence. Nous centralisons également la finance et l’informatique, tout en laissant une grande autonomie au terrain pour la partie commerce. La rémunération d’un responsable de dépôt est indexée sur le résultat de son dépôt, avec un reporting mensuel au groupe. S’il y a un sujet, que ce soit le marché local, le produit ou le management, nous avons pour habitude de réagir rapidement.

Où en êtes-vous de votre politique de rachat d’actions ?

Le groupe détient de l’ordre de 5% de son capital suite aux acquisitions réalisés sur le marché jusqu’à fin 2025. Le programme est toujours en place toutefois le cours a monté et le mandat n’est plus actif sur le marché depuis le début de l’exercice.

Derniers investissements organiques du Groupe (source : société)