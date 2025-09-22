Nouveau carton plein de records à Wall Street pour un 3ème trimestre historique

Nouveau carton plein de records à Wall Street qui poursuit sur sa lancée haussière jusqu'à la dernière minute de la dernière séance du trimestre boursier, avec un nouveau record carton plein de records absolus et de doublés 'intraday/clôture'.



L'indice S&P500 a culminé à 6.670 et en termine à 6 664 (+0,5%), soit un gain de 1,2 % sur la semaine, +15% sur le trimestre, à l'issue de la 10ème semaine de hausse sur 13 depuis le 20 juin (et aucun retracement de plus de 2% durant plus de 90 jours).



Le Nasdaq-100 aligne un 28ème record en 3 mois à 24.626, pour un gain trimestriel de +18%, avec un ratio étourdissant de quasiment 1 record toutes les 2 séances, et une capitalisation de 105% du PIB américain (40% de plus qu'au zénith de mars 2000).

.

Doublé record également pour le Dow Jones (+0,37% à 46.315) qui bénéficie de +3,2% d'Apple, de +1,9% sur Microsoft, et +3,5% d'Amgen.



Le Russell-2000 se désolidarise du rallye haussier avec -0,86% vers 2.446..



Les investisseurs occultent totalement la tension persistante des taux longs avec un '30 ans' US à 4,75%, un '10 ans' à 4,135% (+3,5Pts) : la décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt n'améliore pas la situation, bien au contraire, le '10 ans ' a repris +12Pts en 48H et les détenteurs de T-Bonds semblent occulter l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



Mais il y a en face de cette grande divergence taux longs/actions, la version optimiste résumée par Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone qui justifie les records boursiers : 'Cela veut dire que la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance'.



'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) - tient toujours debout', souligne l'analyste.