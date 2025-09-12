GTT présente GTT CUBIQ, un nouveau concept de réservoir GNL développé pour les navires de commerce et plus particulièrement pour les porte-conteneurs propulsés au GNL, qui vient de recevoir l'approbation de principe (AiP) de Bureau Veritas.
Ce réservoir de forme cubique supprime les chanfreins traditionnellement utilisés dans les réservoirs de carburant GNL, offrant donc les avantages d'une construction simplifiée et accélérée, ainsi que d'une capacité et d'une rentabilité optimisées.
'Ce concept renforce notre rôle de partenaire de long terme auprès des armateurs et des chantiers navals, en les accompagnant dans la construction de navires plus performants et adaptés aux enjeux de demain, commente le PDG de GTT, Philippe Berterottière.
