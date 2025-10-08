Cegedim Assurances annonce la signature d'un nouveau contrat pour son offre BEYOND by Cegedim, avec une institution de prévoyance majeure, 'confortant la pertinence de cette plateforme progicielle modulaire, évolutive et adaptable'.
Plateforme progicielle de gestion des prestations santé qui inclut également des mécanismes de dématérialisation d'indemnisation en prévoyance, BEYOND by Cegedim orchestre et met en oeuvre des services produits par Cegedim ou par des tiers.
'Depuis son lancement en 2023, la solution n'a cessé de s'enrichir pour inclure désormais des fonctionnalités et des processus digitaux innovants y compris l'aide à la détection de la fraude', met en avant le groupe de solutions informatiques.
Plusieurs acteurs en assurance de personnes tels que Baloo, CEGEMA, Santiane et Cogévie ont décidé d'opérer la gestion de leurs prestations santé sur la plateforme progicielle BEYOND by Cegedim, qui dépasse le million de personnes protégées gérées.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (70%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (24,2%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (5,8%).
90,6% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.