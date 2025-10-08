Nouveau contrat signé pour l'offre BEYOND by Cegedim

Cegedim Assurances annonce la signature d'un nouveau contrat pour son offre BEYOND by Cegedim, avec une institution de prévoyance majeure, 'confortant la pertinence de cette plateforme progicielle modulaire, évolutive et adaptable'.



Plateforme progicielle de gestion des prestations santé qui inclut également des mécanismes de dématérialisation d'indemnisation en prévoyance, BEYOND by Cegedim orchestre et met en oeuvre des services produits par Cegedim ou par des tiers.



'Depuis son lancement en 2023, la solution n'a cessé de s'enrichir pour inclure désormais des fonctionnalités et des processus digitaux innovants y compris l'aide à la détection de la fraude', met en avant le groupe de solutions informatiques.



Plusieurs acteurs en assurance de personnes tels que Baloo, CEGEMA, Santiane et Cogévie ont décidé d'opérer la gestion de leurs prestations santé sur la plateforme progicielle BEYOND by Cegedim, qui dépasse le million de personnes protégées gérées.