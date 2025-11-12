Le Dow Jones, le Footsie, le TOPIX, le KOSPI, le STOXX Europe 600… Les indices boursiers continuent à se balader en terra incognita en dépit des doutes sur la solidité des matériaux qui composent la fusée haussière IA. Même la méforme de Nvidia n'a pas entamé l'enthousiasme des investisseurs. Finalement, le métier de vendeur à découvert est peut-être encore pire que celui de premier ministre français ou de psy d'Elon Musk.

L'intelligence artificielle est-elle un tonneau des danaïdes financier ? Les investisseurs ont commencé à se poser la question, mais faute de réponse claire, ils ont recommencé à acheter des actions. Pas toutes les actions, non. Il y a bien eu hier deux baisses considérables aux Etats-Unis dans le domaine de l'IA, mais elles n'ont pas fait dérailler la hausse, puisque le S&P 500 a conservé 0,2% de gains, pendant que le Dow Jones s'adjugeait 1,2% (et un nouveau record). Le Nasdaq 100 a quand même été pénalisé (-0,3%) par le recul de 3% de Nvidia et le plongeon de 16% de CoreWeave. Nvidia a cédé du terrain après la sortie de Softbank du capital. L'omniprésente société d'investissement technologique japonaise a pris ses bénéfices. Pas par défiance envers l'IA, a-t-elle promis, mais pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs dans la spécialité. Softbank récupère 5,8 milliards de dollars dans l'affaire. Quant à CoreWeave, la star du cloud IA, je m'étonnais hier que son avertissement n'ait provoqué que 6% de baisse dans les échanges hors marché de la soirée. Le dossier a finalement pris une claque plus en phase avec la volatilité sectorielle : -16,3% à la fin de la journée.

Le plus étonnant, c'est que ces deux signaux négatifs n'ont que peu affecté le reste de la cote. Une partie des valeurs qui portent le petit badge de l'IA a souffert, mais on a quand même assisté à des gains sur le reste du compartiment technologique, notamment chez les "vétérans" Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon. La grosse hausse du secteur de la santé a bien aidé aussi, il faut le reconnaître. En Europe, on a préféré continuer à fêter dignement la fin du shutdown aux Etats-Unis. Le Stoxx Europe 600 a gagné 1,3% après avoir pris 1,4% la veille. Résultat ? Nouveau record pour l'indice large européen, à 580 points, en dépit de la baisse du compartiment de la défense, qui est le principal pourvoyeur de performance de l'année avec les banques.

Les records sont d'ailleurs à la mode en ce moment sur les marchés. On va lâcher un moment notre complexe du corn-flakes et les pics de Wall Street pour s'intéresser à trois autres marchés. A Londres d'abord, où le Footsie a défriché un nouveau territoire à 9 899 points en clôture. Le cap symbolique des 10 000 points est à peine à 1%. Le marché britannique a gagné 21% cette année, bien aidé par ses minières (notamment Fresnillo, spécialiste de l'or et de l'argent), ses industriels de la défense, ses financières et sa star de la pharma, AstraZeneca, qui est entrée dans le top 5 des capitalisations européennes.

Second marché en route vers des records, l'Italie. Le FTSE MIB a pulvérisé hier le plafond des 44 000 points en portant ses gains 2025 à 30%. Mais ce n'est pas un pic pour autant. En effet, la place milanaise voguait encore plus haut pendant la bulle internet (près de 49 000 points un soir de mars 2000). Le niveau atteint hier est malgré tout chargé de symbole puisque c'est la première fois que le FTSE MIB dépasse son niveau du 18 mai 2007, juste avant la crise des subprimes, qui constitue son pic des 25 dernières années. La recette du succès 2025 ? Beaucoup de valeurs bancaires en vive hausse, un peu d'industrie et quelques entreprises des services collectifs qui sont revenues en grâce.

Troisième marché très chaud, la Corée du Sud. Et là, c'est vraiment, vraiment stupéfiant : +71% pour le KOSPI, le principal indice local, en 2025. A tel point que les autorités ne savent plus quoi faire pour refroidir les ardeurs des investisseurs locaux… tout en préparant des réformes favorables, un sujet que nous avons traité il y a quelques semaines par le prisme "Comment tirer parti des réformes du marché boursier coréen ?". La surchauffe coréenne est liée, aussi, à la forme olympique de ses conglomérats, notamment Samsung Electronics, qu'on disait has been dans la course à l'IA mais dont le cours a doublé cette année.

Bref, il n'y a pas que les Etats-Unis dans la vie boursière cette année. Et si le CAC 40 français est un peu à la traîne (10,5% de hausse en plein foutoir politique, quand même), le DAX allemand fait jeu égal avec le Nasdaq cette année (+21%). Sans l'effet de change pervers qui a divisé par deux la performance des ETF exposés à Wall Street, comme nous nous plaisons à le rappeler régulièrement.

On va quand même parler un peu d'Etats-Unis. La spéculation va bon train sur les intentions de la Fed en amont de la dernière réunion de la banque centrale cette année, les 9 et 10 décembre prochains. Le marché est toujours partagé aux deux-tiers en faveur d'une baisse de taux contre un tiers pour un statu quo (65,6% versus 34,4% précisément ce matin selon l'outil FedWatch). Le Wall Street Journal a publié cette nuit un article sur les grosses dissensions internes qui existeraient au sein du conseil des gouverneurs sur la conduite à tenir. L'arrivée prochaine de la batterie de statistiques bloquées par le shutdown devait permettre d'affiner les pronostics, du moins c'est ce qu'espèrent les financiers. En effet, les derniers chiffres parus sont plutôt contradictoires et n'ont pas vraiment dissipé le brouillard ambiant.

Du côté des marchés d'Asie Pacifique, seule l'Australie et la Chine continentale perdent un peu de terrain en fin de parcours. Ça monte au Japon (+0,4%, et +1% pour le TOPIX, qui touche un record lui aussi), à Hong Kong (+0,6%), en Inde (+0,8%) et en Corée du Sud (+1,1%). Ça monte aussi du côté des indicateurs avancés en Europe et aux Etats-Unis.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Adyen : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1752 à 1830 EUR.

ASML Holding : GF Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1301 à 1387 USD.

Compagnie Financière Richemont : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 165 à 185 CHF.

Euronext : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 123 à 126 EUR.

Evonik Industries : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 25 à 16 EUR.

Hensoldt : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 113 EUR à 101 EUR. JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR.

Lanxess : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 15 EUR.

LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 625 à 725 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 550 à 685 EUR.

Mitie Group : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 230 GBX.

R&S Group Holding : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 34 à 28 CHF.

Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 320 à 330 EUR.

Solvay : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 23 EUR.

TGS : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 à 145 NOK.

Victrex : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 1080 GBX à 660 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Luca de Meo a failli prendre les commandes de LVMH avant de filer chez Kering, selon La Lettre. LVMH qui entre au capital de la Manufacture La Joux-Perret en Suisse.

Spie rachète le spécialiste allemand des systèmes audiovisuels PIK.

Pluxee conteste les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement brésilien sur le programme PAT, qu’elle juge déséquilibrées et contraires aux discussions préalables, et envisage une action en justice pour en contester l’application. Edenred est aussi concernée.

Hoffmann Green Cement signe un partenariat de distribution avec Matériaux Travaux Publics, acteur majeur du négoce de matériaux du Sud-Ouest.

DBV Technologies a procédé à la dernière visite du dernier patient dans l'essai clinique de phase III avec le patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides.

Adocia a déposé le brevet d’une nouvelle plateforme de peptides à action prolongée pour le diabète et l’obésité.

Abionyx discute d'un gros partenariat avec l'IHU SEPSIS.

Viel…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

La Maison Blanche chercherait à limiter le pouvoir actionnarial des sociétés de conseil et des fonds indiciels comme BlackRock, selon le WSJ.

AMD a présenté hier soir sa stratégie de moyen terme. Le titre prenait 4% hors séance.

Eli Lilly rompt avec le régime de prestations pharmaceutiques de CVS Health pour ses employés, après que CVS a retiré le médicament amaigrissant de Lilly au profit du rival Wegovy de Novo Nordisk.

Microsoft va investir 10 milliards de dollars au Portugal.

Parker-Hannifin va racheter Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars afin de développer son activité sur le marché des pièces de rechange.

Fedex a bondi de 5,5% hier après des commentaires positifs de son directeur financier sur les perspectives de fin d'année.

Coinbase met fin aux négociations avec BVNK pour un rachat à 2 milliards de dollars.

Cisco Systems, TransDigm, Manulife Financial, Loblaw, Copart, Flutter, Tencent Music, Circle, GlobalFoundries…

D'Asie et d'ailleurs

