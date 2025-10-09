Nouveau directeur général France chez Allianz Commercial

Allianz Commercial annonce la nomination de Christophe Zaniewski en tant que directeur général pour la France, au plus tard le 1er avril 2026. Basé à Paris, il sera directement rattaché à Dirk Vogler, chief regions officer international d'Allianz Commercial.



Christophe Zaniewski travaillera en collaboration avec le directeur général adjoint Frédéric Baccelli pour superviser les activités d'assurance des moyennes entreprises, des grandes entreprises et des risques de spécialités en France.



Il succèdera à Patrick Thiels, qui prendra alors le poste nouvellement créé de chief client officer pour la région EMEA et dirigera ainsi la stratégie de gestion de la clientèle pour l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique.