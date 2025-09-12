De nombreuses sources rapportent que Paramount Skydance serait sur le point de faire une offre de rachat à Warner Bros Discovery. La consolidation des studios hollywoodiens pourrait ainsi se poursuivre.

Publié le 12/09/2025 à 17:42 - Modifié le 12/09/2025 à 17:46

Le secteur de la diffusion de contenu et du divertissement enchaîne les grandes manœuvres. Paramount Skydance est né il y a seulement quelques semaines de la fusion entre Paramount et Skydance (l’ancien ViacomCBS) dans un rapprochement à 8 milliards de dollars. Derrière l’opération se trouve David Ellison, producteur de nombreux films à succès et fils du PDG d’Oracle, Larry Ellison, tout juste placé au deuxième rang des plus grandes fortunes mondiales à la suite de l’envolée du titre de son groupe. David Ellison souhaite désormais s’attaquer à un morceau plus gros puisque Warner Bros a une valeur d’entreprise de plus de 70 milliards de dollars (capitalisation de 40 milliards et 35 milliards de dollars de dette).

Que possèdent Paramount Skydance et Warner Bros Discovery ?

Les deux groupes se chevauchent dans de nombreux domaines : production de films et de séries, information et chaînes câblées. Paramount possède, en plus de ses studios de cinéma et de télévision, un portefeuille de chaînes et de services : CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Channel 5 et la plateforme Paramount+. Warner détient également des chaînes (CNN, HBO), le service de streaming HBO Max, Cartoon Network et l’un des plus grands studios de l’industrie.

Le rapprochement combinerait des catalogues emblématiques : Mission: Impossible, Le Parrain et Yellowstone chez Paramount ; Harry Potter, Batman, Casablanca ou encore Les Soprano chez Warner.

Quels objectifs à cette fusion ?

Le nouvel ensemble prendrait une dimension majeure dans le streaming grâce à HBO Max et Paramount+, qui sont deux services parmi les cinq plus importants aux États-Unis. Pour autant, les studios historiques américains accusent un retard considérable sur les champions du secteur : Netflix et ses 300 millions d’abonnés, Disney et Apple en première ligne.

Mais une fusion ne garantirait pas un succès. Déjà parce que Warner Bros est dans une situation d’endettement massif depuis la fusion de 2022 (WarnerMedia + Discovery). Sa note de crédit a été abaissée en catégorie spéculative en début d’année.

Également, le groupe a des difficultés à gérer ses coûts de production alors que, dans le même temps, les audiences sont de plus en plus fragmentées avec la colossale offre.

Enfin, David Zaslav, le directeur général de Warner Bros, avait pour projet initial de scinder l’entreprise en deux entités : l’une dédiée au streaming et aux studios, l’autre aux chaînes câblées, en pariant sur le fait qu’une telle opération valoriserait les studios et le streaming largement au-dessus de l’entreprise actuelle. L’offre d’Ellison, majoritairement en numéraire, devra ainsi être suffisamment élevée pour convaincre Zaslav d’abandonner son projet de séparation.

Dans tout cela, n’oublions pas les régulateurs antitrust, qui pourraient avoir leur mot à dire. L’affaire pourrait même prendre un côté politique quand on sait que l’administration Trump surveille de près la propriété des médias.

Combien de grands studios historiques d’Hollywood restent-ils ?

Un mariage entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery réduirait de cinq à quatre le nombre de grands studios historiques d’Hollywood. Il s’agirait aussi de la plus grosse opération dans le secteur depuis le rachat des activités de divertissement de Fox par Disney il y a six ans pour un montant de 71 milliards de dollars.

On peut aisément imaginer que l’opération, si elle est menée à bout, entraînerait des milliers de licenciements, notamment si les services de streaming concurrents, Paramount+ et HBO Max, se regroupent. Dans le cadre de la fusion entre Paramount et Skydance Media, le nombre de suppressions d’emplois projetées était de 2 000.

Trois scénarios semblent se dessiner

À ce stade, trois scénarios sont envisageables pour le futur de Warner Bros :

1- Paramount Skydance achète l’intégralité du groupe et opère une restructuration à l’échelle globale du nouveau géant.

2- Paramount ne vise que les activités studios et streaming de Warner Bros, en laissant de côté les actifs bien plus durs à revaloriser que sont les chaînes câblées.

3- L’offre échoue ou n’est pas suffisante pour convaincre les actionnaires de Warner Bros. Dans ce cas, Zaslav poursuit son projet de séparation en deux entités distinctes prévu pour avril prochain.

Quoi qu’il en soit, ces rumeurs ont fait bondir les titres des deux sociétés. Hier, Paramount s’est adjugé 15,5% et Warner Bros. Discovery, 29%. Les titres des deux sociétés continuent de monter ce vendredi.