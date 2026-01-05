Presque la moitié du board de la Fed pourrait être renouvelée en 2026.

Qui sera le prochain président de la Fed ?

4 personnes sont encore en lice pour le poste : Kevin Hassett, directeur du National Economic Council, Kevin Warsh (ancien gouverneur de la Fed), le gouverneur Christopher Waller et Rick Rieder (Blackrock). A ce stade, Kevin Hassett fait figure de favori : il est le plus proche de Donald Trump, et fait partie de son administration depuis 2017. Mais ce n’est pas le favori de Wall Street. Fin novembre, le Financial Times rapportait que des investisseurs obligataires ont fait part de leurs inquiétudes au département du Trésor américain quant à sa nomination à la tête de la Réserve fédérale, craignant qu'il ne soit trop aligné sur Donald Trump. Le très respecté patron de JPMorgan, Jamie Dimon, a lui signalé sa préférence pour Kevin Warsh.

Quel calendrier ?

Donald Trump a indiqué qu’il annoncerait son choix en début d’année. Si le calendrier a plusieurs fois bougé, on peut espérer une annonce en janvier. Pourquoi ? Parce que le mandat de gouverneur de Stephen Miran expire le 31 janvier et que Donald Trump devrait a priori nommer à sa place celui qui remplacera Powell en mai. Toutefois, Miran restera en poste tant qu’un successeur n’aura pas été nommé par Trump, puis confirmé par le Sénat.

Jerome Powell restera-t-il à la Fed ?

Si son mandat de président prend fin le 15 mai, Jerome Powell a un mandat de gouverneur jusqu’en janvier 2028. Il peut donc décider de rester ou non au board de la Fed. Interrogé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, il a pour le moment refusé de clarifier son avenir. Historiquement, c’est plutôt l’usage de quitter la Fed à la fin de son mandat de président. En 2018, Janet Yellen avait ainsi démissionné, alors même que son mandat de gouverneur courait jusqu’en janvier 2024.

Lisa Cook sera-t-elle licenciée ?

Accusée par l’administration Trump de fraudes sur des prêts hypothécaires, la gouverneure Lisa Cook a été licenciée par le président américain fin août. Mais la décision a été bloquée par une juge fédérale début septembre, ce qui lui a permis de conserver son poste. Une audience est désormais prévue à la Cour suprême le 21 janvier. Cette décision sera clé pour l’avenir de la Fed et son indépendance. Selon le Federal Reserve Act, le président ne peut limoger un gouverneur de la Fed que pour un "motif valable". Cependant, il n’existe pas de jurisprudence sur le sujet puisqu’il n’y a aucun précédent de licenciement d’un gouverneur par le président.

La Fed va-t-elle encore baisser les taux ?

La Fed a baissé les taux trois fois en fin d’année 2024, et à nouveau trois fois en fin d’année 2025, pour les ramener dans la fourchette 3.50%-3.75%. En décembre, Jerome Powell indiquait que "les taux d’intérêt sont désormais dans un intervalle des estimations du taux neutre". Les baisses de taux seront donc désormais moins évidentes. Le comité est divisé entre ceux qui estiment qu’il faut maintenir un statu quo face à une inflation encore tenace et ceux qui souhaiteraient d’autres baisses de taux face au ralentissement du marché du travail. Les investisseurs anticipent de leur coté encore deux baisses de taux en 2026, selon l’outil Fedwatch du CME.