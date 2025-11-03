Ahold Delhaize annonce la nomination d'Alexandros Boussis, actuellement senior vice-président commerce & marketing, au poste de nouveau président de la marque belge locale Delhaize à compter du 1er janvier 2026, succédant Xavier Piesvaux.

Au cours de ses 14 années de carrière chez Delhaize, Alexandros Boussisa a assumé diverses responsabilités dans les domaines de la finance et du commerce. Il est membre du comité exécutif de Delhaize depuis 2019.

Après le 1er janvier 2026, Xavier Piesvaux continuera à travailler au sein du groupe de distribution belgo-néerlandais. D'ici fin 2025, Delhaize communiquera davantage sur l'étendue des responsabilités actuelles d'Alexandros Boussis.