Ahold Delhaize annonce la nomination d'Alexandros Boussis, actuellement senior vice-président commerce & marketing, au poste de nouveau président de la marque belge locale Delhaize à compter du 1er janvier 2026, succédant Xavier Piesvaux.
Au cours de ses 14 années de carrière chez Delhaize, Alexandros Boussisa a assumé diverses responsabilités dans les domaines de la finance et du commerce. Il est membre du comité exécutif de Delhaize depuis 2019.
Après le 1er janvier 2026, Xavier Piesvaux continuera à travailler au sein du groupe de distribution belgo-néerlandais. D'ici fin 2025, Delhaize communiquera davantage sur l'étendue des responsabilités actuelles d'Alexandros Boussis.
Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de détail aux Etats-Unis (60,7%) : exploitation, à fin 2024, de 2 017 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 109), Stop & Shop (362), Giant/Martin's (193), Hannaford (189) et Giant Food (164). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ;
- distribution de détail en Europe (39,3%) : exploitation de 5 748 magasins sous les enseignes Albert Heijn (1 276 aux Pays-Bas et en Belgique), Mega Image (985 en Roumanie), Delhaize (818 en Belgique et au Luxembourg), Gall & Gall (629 aux Pays-Bas), Ena Food (613 en Grèce), Delhaize Serbia (556 en Serbie), Etos (510 aux Pays-Bas), Albert (347 en République Tchèque) et AB (14 en Grèce). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (21,4%), Europe (18%) et Etats-Unis (60,6%).
