Nouveau projet de retraitement en Angola pour Viridien

Viridien fait part d'un nouveau projet de retraitement de données sismiques multi-clients du bloc 22 au large de l'Angola, projet dont les premiers résultats seront livrés au 1er trimestre 2026 et les produits finaux au 3e/4e trimestre 2026.



Ce jeu de données haut de gamme de 4300 km2 apportera des informations précieuses sur les structures encore peu explorées le long de la zone charnière atlantique, dans le prolongement des champs de Cameia et Golfinho.



Viridien retraitera les données du bloc 22, proposé dans le cadre du prochain cycle d'octroi de licences, à l'aide de ses dernières technologies propriétaires d'imagerie, ainsi que des procédés avancés de déghosting et de démultiple.



Ces données viendront compléter les 2900 km2 de données déjà acquis sur le bloc 20/11 voisin, offrant ainsi aux opérateurs l'accès à une couverture totale de plus de 7200 km2 de données PSDM ultramodernes à très large bande de fréquences.