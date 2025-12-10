Viridien fait part d'un nouveau projet de retraitement de données sismiques multi-clients du bloc 22 au large de l'Angola, projet dont les premiers résultats seront livrés au 1er trimestre 2026 et les produits finaux au 3e/4e trimestre 2026.
Ce jeu de données haut de gamme de 4300 km2 apportera des informations précieuses sur les structures encore peu explorées le long de la zone charnière atlantique, dans le prolongement des champs de Cameia et Golfinho.
Viridien retraitera les données du bloc 22, proposé dans le cadre du prochain cycle d'octroi de licences, à l'aide de ses dernières technologies propriétaires d'imagerie, ainsi que des procédés avancés de déghosting et de démultiple.
Ces données viendront compléter les 2900 km2 de données déjà acquis sur le bloc 20/11 voisin, offrant ainsi aux opérateurs l'accès à une couverture totale de plus de 7200 km2 de données PSDM ultramodernes à très large bande de fréquences.
Viridien figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (70,5%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (29,5%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen-Orient (45,2%), Amérique du Nord (23,3%), Asie-Pacifique (15,8%) et Amérique latine (15,7%).
