Les puristes souligneront que la place parisienne est déjà au zénith depuis plusieurs séances. L'indice CAC 40 dividendes réinvestis, qui culmine ce matin à 28 692 points, a dépassé sa meilleure marque depuis plusieurs jours. Le CAC 40 est un indice qui ne capitalise pas les dividendes, il faut le rappeler, contrairement par exemple au DAX allemand, qui les conserve dans son calcul.

Le CAC 40 dividendes réinvestis domine le DAX cette année
Le CAC 40 dividendes réinvestis domine le DAX cette année