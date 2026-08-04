La légende veut qu'au temps des grandes découvertes, les cartographes écrivaient "Hic sunt dracones" (ici, il y a les dragons) sur les zones inexplorées. L'indice CAC 40 vient d'entrer dans la zone où sont les dragons, en signant un record à 8 669 points au début de la séance du 4 août 2026.

Les puristes souligneront que la place parisienne est déjà au zénith depuis plusieurs séances. L'indice CAC 40 dividendes réinvestis, qui culmine ce matin à 28 692 points, a dépassé sa meilleure marque depuis plusieurs jours. Le CAC 40 est un indice qui ne capitalise pas les dividendes, il faut le rappeler, contrairement par exemple au DAX allemand, qui les conserve dans son calcul.

Le CAC 40 dividendes réinvestis domine le DAX cette année