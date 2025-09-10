Nouveau système de traitement des gaz d'échappement des bateaux chez Rolls-Royce

Rolls-Royce annonce le lancement du système mtu Flex SCR de nouvelle génération, destiné aux yachts, remorqueurs et ferries équipés de moteurs 16 cylindres mtu Série 4000.



Cette technologie réduit l'espace requis de 42%, le poids de 40% et les coûts de cycle de vie de 15%. La durée de vie des substrats céramiques atteint désormais 18 000 heures de fonctionnement selon le profil de charge.



Denise Kurtulus, vice-présidente senior Global Marine de Rolls-Royce Power Systems, souligne que ce système modulaire 'répond mieux aux besoins spécifiques des clients et facilite l'accès aux zones à contrôle strict des émissions'.



Conformément aux normes IMO Tier III, il permet de réduire de 75% les émissions d'oxydes d'azote par rapport aux limites IMO II, tout en offrant une grande flexibilité d'installation.