Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Asie

Nous procédons à trois nouvelles opérations dans le portefeuille Investisseur Asie de

Image Tommy DouziechZonebourse.com

Tommy Douziech

Publié le 04/09/2025 à 09:54

Partager
Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Asie
LockCet article est réservé aux abonnés Premium
ABONNEZ-VOUS en Premium pour débloquer ces contenus à haute valeur ajoutée !
Vous êtes déja client ? Se connecter
Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
Partager

Économie : Plus d'actualités

Revolut propose le rachat de 10 % de ses actions auprès des investisseurs, selon Bloomberg 13:08 RE
Le marché du travail reste solide en dépit de droits de douane 13:06 AW
L'Indonésie arrête l'ancien ministre de l'Éducation et fondateur de Gojek, Nadiem Makarim, dans une affaire de corruption 13:05 RE
Sola Security lève 35 millions de dollars en série A pour révolutionner la cybersécurité grâce à l'IA 13:04 RE
La Russie pourrait prolonger l'interdiction d'exportation d'essence jusqu'en octobre 12:57 RE
Les promesses économiques de Merz confrontées à la réalité 12:56 RE
Kim Jong-un promet un soutien total à la Russie et discute d'un partenariat avec Poutine 12:52 RE
Xi Jinping et Kim Jong Un tiennent des pourparlers à Pékin 12:45 RE
Le forint faible ne profite pas à l’économie hongroise, selon le gouverneur de la banque centrale 12:40 RE
ASIE RIZ - Les prix indiens reculent sous l'effet de la dépréciation de la roupie, les tarifs vietnamiens restent proches d'un sommet de huit mois 12:40 RE
Une journaliste soudanaise retrouve des rédactions dévastées par la guerre 12:39 RE
Les prix du charbon en Inde devraient baisser après la révision fiscale, selon des responsables du secteur 12:38 RE
Les réserves de change de l'Ukraine atteignent 46 milliards de dollars au 1er septembre, selon la banque centrale 12:36 RE
Les alliés de l'Ukraine réunis face aux incertitudes sur les garanties de sécurité et le soutien américain 12:34 RE
Timothy Moe de Goldman Sachs partage sa vision des marchés et de la stratégie d'investissement 12:29 MT
Plus d'actualités

Actualités les plus lues

A Wall Street, Alphabet à la rescousse !

A Wall Street, Alphabet à la rescousse !

L'explosion haussière d'Alphabet a permis à Wall Street d'éviter de se poser trop de questions hier. En Europe, le rebond s'est aussi imposé au fil de la journée avec une légère détente des taux français après quelques reculades du gouvernement Bayrou, qui reste au bord du précipice. Il reste de la tension dans l'air, à deux semaines d'une importante réunion de la banque centrale américaine.

Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs aime Nexans et Holcim, Morgan Stanley sabre Soitec et Saab

Le 04 septembre 2025 à 08:29
Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs aime Nexans et Holcim, Morgan Stanley sabre Soitec et Saab

Gros contrats et l'IA font le bonheur de Softcat

Le 04 septembre 2025 à 11:54
Gros contrats et l'IA font le bonheur de Softcat

Sanofi coule après la phase III de l'amlitélimab

Le 04 septembre 2025 à 09:31
Sanofi coule après la phase III de l'amlitélimab

Bourse : qui rachètera SFR ? Burberry dans le FTSE 100 et résultats médiocres pour Figma et Salesforce

Le 04 septembre 2025 à 08:37
Bourse : qui rachètera SFR ? Burberry dans le FTSE 100 et résultats médiocres pour Figma et Salesforce

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Le 04 septembre 2025 à 08:55
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour Salesforce : la monétisation de l'IA à la traîne

Le 04 septembre 2025 à 00:16
Prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour Salesforce : la monétisation de l'IA à la traîne

Paris: Sanofi chute de 8% après une étude clinique sur un traitement contre la

Le 04 septembre 2025 à 09:31
Paris: Sanofi chute de 8% après une étude clinique sur un traitement contre la

Bourses asiatiques: Tokyo progresse, les places chinoises plombées

Le 04 septembre 2025 à 07:05
Bourses asiatiques: Tokyo progresse, les places chinoises plombées
Plus d'Articles
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Asie
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong