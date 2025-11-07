Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Asie
Publié le 07/11/2025 à 09:46
Les Beaux Articles de la Semaine : NY rive gauche, autocollants woke et fin du monde
Les entreprises indiennes anticipent une reprise des bénéfices, l'automobile et la finance en tête, selon UTI Mutual Fund
Un pas en avant, deux pas en arrière
En trois séances, les valeurs technologiques américaines ont perdu deux fois environ 2%, avec un modeste rebond au milieu. Les investisseurs ont une petite baisse de libido pour les valeurs de l'intelligence artificielle depuis qu'ils se demandent qui va payer tous ces équipements et ces outils dont le rendement économique et opérationnel tarde à se matérialiser.
Avis d'analystes du jour : ArcelorMittal superstar, Rothschild aime ASML
Bourse : Euronext, Arkema et IAG publient, Novo veut Metsera, GTA VI décalé d'un an
Musk envisage une méga-usine de puces IA pour Tesla et évoque un partenariat potentiel avec Intel
Les actionnaires de Tesla approuvent la rémunération de 878 milliards de dollars d'Elon Musk
Point marchés-L'Europe vue en petite hausse malgré la pression sur la "tech" (actualisé)
Les valeurs technologiques sous pression : la correction de l'IA pourrait se poursuivre
