Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Asie-Pacifique
Nous procédons à deux nouvelles opérations dans le portefeuille Investisseur Asie de Zonebourse.
Publié le 23/04/2026 à 17:41
Nous procédons à deux nouvelles opérations dans le portefeuille Investisseur Asie de Zonebourse.
Publié le 23/04/2026 à 17:41
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|Chine : la production de coton devrait reculer de 4.5%, selon l'USDA
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|L'ICSG anticipe un surplus mondial de cuivre affiné en 2026 et un excédent accru en 2027
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|19:37
|Iran : Nour News rapporte l'activation de batteries de défense aérienne à Téhéran, cause indéterminée
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|Iran : l'agence Mehr rapporte que la défense antiaérienne a visé des 'cibles hostiles' à Téhéran
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|19:35
|La Grèce cédera à l'Italie son rang de pays le plus endetté de la zone euro en 2026, selon des sources
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|La Grèce ramènera sa dette publique à environ 137% du PIB d'ici fin 2026, selon deux hauts responsables
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|La Grèce sera dépassée par l'Italie en tant que pays le plus endetté de la zone euro en 2026, selon des sources et les données du nouveau plan budgétaire italien
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|19:33
|Iran : activation de la défense antiaérienne dans certains secteurs de Téhéran pour des raisons indéterminées, selon Nour News
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|19:32
|Le marché mondial du cuivre raffiné devrait afficher un surplus de 96 000 tonnes en 2026 et de 377 000 tonnes en 2027 - ICSG
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|La consommation mondiale apparente de cuivre affiné devrait progresser d'environ 1,6% en 2026 et de 2% en 2027 - ICSG
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|La production mondiale de cuivre raffiné devrait progresser d'environ 0,4% en 2026 et de 3% en 2027 - ICSG
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|La production minière mondiale de cuivre devrait progresser de 1.6% en 2026, avec une croissance de 2.3% prévue pour 2027 - ICSG
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|La Maison-Blanche examine le projet de la SEC visant à assouplir les obligations de divulgation lors des offres d'actions - Bloomberg News
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|Le Brésil obtient le feu vert pour exporter du bœuf réfrigéré vers les Philippines
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|19:28
|Le blé européen progresse, porté par la météo et la demande
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