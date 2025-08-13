Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
Publié le 13/08/2025 à 11:43
Publié le 13/08/2025 à 11:43
|Navarro de la Maison Blanche s'exprime sur l'IPC, les tarifs douaniers et les données sur l'emploi
|11:45
|MT
|Les prêts bancaires chinois chutent de 50 milliards de yuans en juillet, bien en deçà des prévisions
|11:45
|RE
|France, Allemagne et Royaume-Uni prêts à rétablir les sanctions contre l'Iran, selon le Financial Times
|11:45
|RE
|Les prêts bancaires chinois enregistrent une contraction inédite en juillet, une première en 20 ans
|11:45
|RE
|La Chine cible deux banques de l'UE en représailles aux sanctions liées à la Russie
|11:43
|RE
|Résultats du deuxième trimestre : Fertilisers and Chemicals Travancore affiche un bénéfice consolidé de 42,8 millions de roupies
|11:41
|RE
|Standard Chartered relève sa prévision de fin d'année pour l'ether à 7 500 $
|11:40
|RE
|Forces de sécurité birmanes impliquées dans des actes de torture systématique, selon un rapport de l'ONU
|11:36
|RE
|La confiance des entreprises sud-africaines progresse en juillet avant l'entrée en vigueur des droits de douane de 30% imposés par Trump
|11:35
|RE
|Le typhon Podul balaie le sud de Taïwan, une personne portée disparue
|11:34
|RE
|La Corée du Sud lance un appel d'offres pour environ 70 000 tonnes de maïs fourrager
|11:33
|RE
|La Banque centrale de Zambie maintient son taux directeur inchangé
|11:31
|RE
|Les MARCHÉS parient sur la BAISSE des TAUX - 100 % Marchés - 13/08/2025
|11:28
|BN
|Les projets GNL feront grimper les prix du gaz : le PDG de BKV
|11:26
|MT
|La Banque centrale de Zambie maintient son taux directeur à 14,50 %
|11:26
|RE
La bourse unidirectionnelle
Le renforcement du scénario de baisse des taux dès septembre aux Etats-Unis continue à soutenir les marchés actions. Les gros indices américains sont au zénith, les petits se réveillent et le Stoxx Europe 600 européen n'est plus qu'à 3% du pic touché en mars dernier. Les investisseurs gardent un discours prudent en façade, mais achètent compulsivement la trumpisation du monde.
Avis d'analystes du jour : LBBW repasse acheteur sur LVMH, objectifs relevés sur Danone, Forvia, Safran et Valneva
Ukraine: quel accord attendre du sommet Trump-Poutine et peut-il être viable ?
Bourses asiatiques: soulagement général après l'inflation américaine, nouveau
