Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
Publié le 18/09/2025 à 10:47 - Modifié le 18/09/2025 à 10:48
Meta et EssilorLuxottica : des lunettes connectées plus ambitieuses, le marché attend la suite
Jerome, tu vas avoir de gros ennuis !
La Fed a baissé ses taux hier soir, comme prévu, tout en laissant entrevoir d'autres réductions. Le président de l'institution a délivré un message un peu plus prudent que prévu, ce qui pourrait déclencher la colère de Donald Trump, qui en a fait son punching-ball favori. Le marché, lui, a réagi mollement en terminant non loin de l'équilibre. Il faut que la poussière retombe pour que les investisseurs prennent des positions plus radicales, pour autant qu'ils souhaitent faire autre chose que se laisser porter par la douce torpeur haussière.
Etats-Unis: La Fed baisse ses taux et prévoit d'autres réductions, Miran se distingue
La Fed abaisse ses taux d'intérêt et prévoit d'autres réductions ; Miran exprime son désaccord
