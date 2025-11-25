Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe

Nous

Image Tommy DouziechZonebourse.com

Tommy Douziech

Publié le 25/11/2025 à 16:51 - Modifié le 25/11/2025 à 16:52

Partager
Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
LockCet article est réservé aux abonnés Premium
ABONNEZ-VOUS en Premium pour débloquer ces contenus à haute valeur ajoutée !
Vous êtes déja client ? Se connecter
Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
Partager

Économie : Plus d'actualités

17:20 Le dollar alourdit sa chute après de nouvelles données américaines AW
17:14 Le gouverneur de la Banque centrale du Brésil juge la désinflation lente mais réduit le risque de récession RE
17:10 L'Irak prend en charge le paiement des salaires pour maintenir la production de Lukoil, selon des sources RE
17:09 De nouveaux retards dans le paiement des salaires menaçaient de compromettre les opérations sur le terrain, selon des responsables irakiens RE
17:09 La production pétrolière du gisement de West Qurna-2 reste stable autour de 460 000 à 480 000 barils par jour RE
17:09 Le gouvernement irakien organise le paiement des salaires en retard au personnel local du champ pétrolier West Qurna-2 de Lukoil RE
17:09 Les actions pourraient poursuivre leur hausse en 2026 grâce à une reprise "synchronisée" (Robeco) Zonebourse
17:08 La Banque centrale du Kirghizistan relève son taux directeur de 100 points de base à 11,0 % MT
17:07 La confiance des consommateurs américains enregistre sa plus forte baisse depuis avril MT
17:07 Les marchés indécis, entre taux de la Fed et Nvidia AW
17:06 StoneX révise à la baisse ses prévisions pour la production de coton au Brésil en 2025/26 RE
17:02 Hanover Insurance : des perspectives de rendement solides mais une croissance des bénéfices freinée à l'horizon 2026, selon RBC MT
17:00 Etats-Unis : la confiance des consommateurs s'affaiblit en raison d'inquiétudes sur l'emploi DJ
16:59 L'or recule sous l'effet de prises de bénéfices, les données américaines renforcent les paris sur une baisse des taux de la Fed RE
16:52 Le diffuseur public néerlandais NOS quitte X en raison de la désinformation RE
Plus d'actualités

Actualités les plus lues

Le Nasdaq joue le Fed Put

Le Nasdaq joue le Fed Put

Les valeurs technologiques américaines se sont révoltées hier, pour tracter le Nasdaq et le S&P 500 vers le haut. En Europe, la séance fut mitigée, avec des baisses en France, en Italie et au Royaume-Uni, et des hausses ailleurs, avec des variations marquées, signe que la nervosité est toujours présente. La Bourse américaine semble avoir trouvé un palliatif à la méforme de l'IA : le Fed Put.

Avis d'analystes du jour : L'Oréal et Galderma séduisent, cours cibles réduit sur Edenred, Pluxee, Valeo et Soitec

Le 25 novembre 2025 à 08:31
Avis d'analystes du jour : L'Oréal et Galderma séduisent, cours cibles réduit sur Edenred, Pluxee, Valeo et Soitec

Bourse : ABN Amro taille dans ses effectifs, Eutelsat lève encore des fonds, Tesla en panne en Europe

Le 25 novembre 2025 à 08:55
Bourse : ABN Amro taille dans ses effectifs, Eutelsat lève encore des fonds, Tesla en panne en Europe

Alphabet est-il un Nvidia / OpenAI killer ?

Le 25 novembre 2025 à 12:06
Alphabet est-il un Nvidia / OpenAI killer ?

Wall Street coincée dans sa mue permanente

Le 25 novembre 2025 à 15:23
Wall Street coincée dans sa mue permanente

Un accord de principe entre les États-Unis et l'Ukraine relance les discussions de paix avec la Russie

Le 25 novembre 2025 à 14:11
Un accord de principe entre les États-Unis et l'Ukraine relance les discussions de paix avec la Russie

France-Macron confirme la transformation du service national universel

Le 25 novembre 2025 à 07:58
France-Macron confirme la transformation du service national universel

Paris : la prudence domine dans l'attente de signaux en provenance des Etats-Unis

Le 25 novembre 2025 à 11:09
Paris : la prudence domine dans l'attente de signaux en provenance des Etats-Unis

Marché : le thème des "goldilocks" va-t-il faire son retour?

Le 25 novembre 2025 à 08:36
Marché : le thème des "goldilocks" va-t-il faire son retour?

Pas de long fleuve tranquille pour Novo Nordisk

Le 25 novembre 2025 à 13:14
Pas de long fleuve tranquille pour Novo Nordisk
Plus d'Articles
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
BLACK FRIDAY - 40% : Les Meilleurs Outils Réservés aux Abonnés pour Identifier les Meilleurs Investissements de Demain !
j
:
:
PROFITEZ-EN MAINTENANT
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong