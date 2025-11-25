Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
Publié le 25/11/2025 à 16:51 - Modifié le 25/11/2025 à 16:52
Le Nasdaq joue le Fed Put
Les valeurs technologiques américaines se sont révoltées hier, pour tracter le Nasdaq et le S&P 500 vers le haut. En Europe, la séance fut mitigée, avec des baisses en France, en Italie et au Royaume-Uni, et des hausses ailleurs, avec des variations marquées, signe que la nervosité est toujours présente. La Bourse américaine semble avoir trouvé un palliatif à la méforme de l'IA : le Fed Put.
