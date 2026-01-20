Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
Publié le 20/01/2026 à 15:35
Publié le 20/01/2026 à 15:35
La Bourse succombe à la tension ambiante
La dégradation de la relation entre l'Europe et les Etats-Unis autour de la question groenlandaise a envoyé les indices au tapis hier sur le vieux continent. La réaction de Wall Street sera connue en décalé, puisque la journée de lundi était fériée aux Etats-Unis. Mais on sait d'ores et déjà que le marché obligataire n'apprécie guère l'escalade en cours.
Avis d'analystes du jour : LVMH et Interparfums sanctionnées, ASML et ASMi ont des fans
Bourse : Renault surperforme le marché, Trump menace les spiritueux, ça spécule sur Abivax
LVMH : Trump brandit la menace d'une "taxe de 200% sur les vins et champagnes français"
