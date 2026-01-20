Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe

Nous procédons à

Image Tommy DouziechZonebourse.com

Tommy Douziech

Publié le 20/01/2026 à 15:35

Partager
Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
LockCet article est réservé aux abonnés Premium
ABONNEZ-VOUS en Premium pour débloquer ces contenus à haute valeur ajoutée !
Vous êtes déja client ? Se connecter
Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2026
Partager

Économie : Plus d'actualités

17:59 Les producteurs de cacao au Ghana restent impayés, l'investissement dans la prochaine récolte menacé RE
17:57 L'Europe boursière à l'épreuve des nouvelles menaces douanières de Donald Trump Zonebourse
17:53 Le stratège d'UBP : L'or, un pari solide, prudence sur l'argent MT
17:50 Les Bourses européennes cèdent face aux tensions entre l'UE et les Etats-Unis AW
17:48 La directrice de l'OMC, Ngozi, cherche à apaiser les tensions lors des discussions à Davos RE
17:48 Davos - Ngozi de l'OMC sur le différend au Groenland : Nous devons trouver un moyen d'éviter l'escalade vers une guerre commerciale RE
17:46 Les exportations suédoises vers les États-Unis pourraient chuter de 28 % en cas de mise en œuvre des menaces de droits de douane, selon le Conseil du commerce RE
17:46 Pareto Nordic Corporate Bond progresse de 0,62 % en décembre - investissement dans une nouvelle obligation de Bekk Consulting FW
17:46 Le Secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick : « Je ne vois pas les accords commerciaux évoluer au profit de l'Europe » - entretien CNBC RE
17:45 Le Secrétaire américain au Commerce Lutnick : Notre objectif est de faire baisser le coût de l'électricité pour les Américains RE
17:44 Le Secrétaire américain au Commerce Lutnick : « Nous avons une économie solide, capable de supporter des taux plus bas » RE
17:44 A Copenhague, des casquettes "Make America Go Away" pour défier Donald Trump RE
17:43 La Syrie donne quatre jours aux Kurdes pour accepter l'intégration alors que les États-Unis annoncent la fin de leur soutien RE
17:42 La Chine rouvre ses importations de volaille en provenance de l'État brésilien du Rio Grande do Sul RE
17:42 Le secrétaire américain au Commerce Lutnick : « Nous n'avons pas d'inflation » RE
Plus d'actualités

Actualités les plus lues

La Bourse succombe à la tension ambiante

La Bourse succombe à la tension ambiante

La dégradation de la relation entre l'Europe et les Etats-Unis autour de la question groenlandaise a envoyé les indices au tapis hier sur le vieux continent. La réaction de Wall Street sera connue en décalé, puisque la journée de lundi était fériée aux Etats-Unis. Mais on sait d'ores et déjà que le marché obligataire n'apprécie guère l'escalade en cours.

Avis d'analystes du jour : LVMH et Interparfums sanctionnées, ASML et ASMi ont des fans

Le 20 janvier 2026 à 08:58
Avis d'analystes du jour : LVMH et Interparfums sanctionnées, ASML et ASMi ont des fans

Donald Trump et les limites de la menace tarifaire

Le 20 janvier 2026 à 15:01
Donald Trump et les limites de la menace tarifaire

Bourse : Renault surperforme le marché, Trump menace les spiritueux, ça spécule sur Abivax

Le 20 janvier 2026 à 08:55
Bourse : Renault surperforme le marché, Trump menace les spiritueux, ça spécule sur Abivax

LVMH : Trump brandit la menace d'une "taxe de 200% sur les vins et champagnes français"

Le 20 janvier 2026 à 06:55
LVMH : Trump brandit la menace d'une "taxe de 200% sur les vins et champagnes français"

Marchés en Asie: Bourses plombées par les menaces de Trump

Le 20 janvier 2026 à 06:00
Marchés en Asie: Bourses plombées par les menaces de Trump

Trump ravive les tensions, les marchés européens fléchissent

Le 20 janvier 2026 à 12:18
Trump ravive les tensions, les marchés européens fléchissent

Les ventes mondiales de Renault surperforment le marché en 2025

Le 20 janvier 2026 à 08:20
Les ventes mondiales de Renault surperforment le marché en 2025

TotalEnergies : Hausse de la marge de raffinage de TotalEnergies au 4ème trimestre, la production augmente aussi

Le 20 janvier 2026 à 09:49
TotalEnergies : Hausse de la marge de raffinage de TotalEnergies au 4ème trimestre, la production augmente aussi
Plus d'Articles
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong