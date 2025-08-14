Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA
|Statistique Canada publie prématurément des données sensibles, puis les retire
|Une cyberattaque chez UnitedHealth a touché 192,7 millions de personnes, selon le site du département américain de la Santé
|Trump souhaite l'accès des journalistes à Gaza
|Trump aurait exprimé à un ministre norvégien son souhait de recevoir le prix Nobel, selon un journal
|Smotrich lance un projet de colonisation pour « enterrer » l'idée d'un État palestinien
|Les États-Unis prennent des « mesures spéciales » pour protéger les personnes potentiellement exposées lors d'un piratage des dossiers judiciaires
|Incendie à la raffinerie de pétrole de Volgograd éteint, selon les autorités russes
|Le HHS relance le groupe de travail sur la sécurité des vaccins pour enfants
|La flambée des prix de gros complique la feuille de route de la Fed pour une baisse des taux
|La Banque centrale du Brésil insiste sur la nécessité de maintenir des taux restrictifs malgré un ralentissement de l'inflation
|Le Pakistan achète 50 000 tonnes supplémentaires de sucre lors d'un appel d'offres, selon des négociants
Mais où sont les ours ?
Pas de répit en août pour des marchés actions toujours en excellente forme, à force de ne pas voir les catastrophes économiques annoncées se matérialiser. C'est probablement en partie grâce à l'homme-qui-murmure-à-l-oreille de Donald Trump. Non, pas celui qui lui dit des âneries, l'autre, le sérieux, Scott Bessent. Celui que les investisseurs écoutent et, plus important, qu'ils croient.
