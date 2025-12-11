Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA
Publié le 11/12/2025 à 17:33 - Modifié le 11/12/2025 à 17:36
Les ventes automobiles au Canada restent faibles en novembre, selon la Banque Scotia
Des marchés plus compétitifs pourraient doper la production et réduire les inégalités en Amérique latine, selon la BID
La Banque du Canada adopte une orientation neutre, et non restrictive, selon Rosenberg Research
Oracle plombe la Fed-Fiesta
La banque centrale américaine s'est positionnée hier soir à peu près là où elle était attendue par le marché. La réaction primaire a donc été un soulagement, même si le tableau dépeint par les banquiers centraux laisse en suspens pas mal de questions pour 2026. Juste après, Oracle a gâché la fête en apportant de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la thématique de l'IA est en surchauffe en Bourse.
Avis d'analystes du jour : Pernod Ricard revient pour l'apéro, encore de la place sur Rheinmetall et sur ArgenX
Bourse : Schneider veut capitaliser sur l'IA, Oracle voit trouble, Exosens brille
Trump lance officiellement la "carte dorée" facilitant l'immigration aux Etats-Unis contre 1 million de dollars
Etats-Unis: La Fed, divisée, abaisse ses taux et laisse entrevoir une pause à court terme
Schneider Electric prévoit une croissance organique de ses ventes entre 7-10% pour 2026-2030
