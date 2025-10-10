Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA
Publié le 10/10/2025 à 19:24 - Modifié le 10/10/2025 à 20:14
|Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd. : Résultats financiers des neuf premiers mois de 2025
|20:20
|CI
|Affordable Robotic & Automation Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 septembre 2025
|20:20
|CI
|Sakae Holdings Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025
|20:20
|CI
|Dios Exploration Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025
|20:20
|CI
|Goldflare Exploration Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2025
|20:20
|CI
|Le roi du Maroc exhorte à des réformes rapides pour stimuler l'emploi et le développement rural
|20:18
|RE
|Des avis de licenciement au département du Trésor ont débuté, selon un porte-parole
|20:14
|RE
|La Maison Blanche commence à licencier des employés fédéraux pendant la fermeture du gouvernement
|20:06
|MT
|Cerrado Gold Inc. annonce la démission de Robert Campbell de son conseil d'administration
|20:05
|CI
|Metriks AI poursuit son programme de rachat d'actions
|20:01
|AN
|La Maison Blanche confirme le début des suppressions de postes dans l'administration américaine
|19:58
|RE
|Le Brésil dévoile un nouveau modèle de crédit immobilier, libérant 6,7 milliards de dollars pour de nouveaux prêts
|19:50
|RE
|Svas Biosana rachète 3 339 actions ordinaires propres
|19:49
|AN
|Trump menace d'imposer des droits de douane « massifs » sur les produits chinois
|19:41
|MT
|Les postiers canadiens reprennent la distribution du courrier samedi et entament des grèves tournantes
|19:38
|RE
Le récap de la semaine : cessez-le-feu à Gaza, trêve à Matignon, crash à Maranello
En bourse, le silence est d'or (et d'argent)
Les marchés actions sont-ils en train de reculer pour mieux sauter ou craignent-ils le flagrant délit d'excès de vitesse ? Quelle que soit la réponse, la semaine est marquée par un certain attentisme avant l'arrivée de la première grosse série de résultats trimestriels. On termine la semaine avec de l'argent, du peso argentin et Francis Lalanne.
Le gouvernement américain rappelle des employés pour publier un rapport clé sur l'inflation - WSJ
Point marchés-Wall Street vue sans direction, l'Europe hésite en attendant les annonces de l'Elysée
