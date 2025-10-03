Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA
Publié le 03/10/2025 à 17:07
Publié le 03/10/2025 à 17:07
|IA: tant pis si c'est une "bulle", elle sera bénéfique, selon Jeff Bezos
|18:00
|AW
|L'Office américain des brevets et des marques va supprimer 1 % de ses effectifs
|17:58
|RE
|Paris : solide semaine boursière, s'arroge 2,7% en hebdo
|17:55
|Francfort : Le Dax échoue à franchir un nouveau sommet historique
|17:54
|DP
|La Chine réclame un assouplissement des restrictions sur ses investissements aux États-Unis en échange d'une promesse massive d'investissement, selon Bloomberg
|17:53
|RE
|CAC 40 : poursuit son ascension malgré l'absence de visibilité liée au 'shutdown'
|17:52
|Anima : démission de l'administrateur délégué et directeur général Alessandro Melzi d'Eril
|17:52
|AN
|FineToday Holdings Co., Ltd. dépose une demande d'introduction en bourse
|17:50
|CI
|Mesa Laboratories, Inc. annonce un dividende trimestriel, payable le 15 décembre 2025
|17:50
|CI
|La Russie n'envisage pas d'interdire les exportations de diesel pour les producteurs, selon le ministère
|17:49
|RE
|La décision de Joe Biden sur le retrait de zones côtières pour le forage offshore jugée illégale par un tribunal
|17:49
|RE
|Le directeur financier de JKN Global, Narintorn Anukrohtanapong, démissionne
|17:46
|RE
|La Fed approuve l'acquisition de Veritex par Huntington Bancshares
|17:46
|RE
|Italian Wine Brands achève un programme de rachat d'actions de plus d'un million d'euros
|17:46
|AN
|Démission du Directeur Général d'Anima Holding, Alessandro Melzi D'Eril
|17:44
|RE
Priya Misra de JPMorgan : « Pas de signes d'accélération, mais d'atterrissage en douceur »
Aller plus haut, aller plus hauuuut
Les trois indices américains ont encore inscrit des records hier. Comme la veille. Comme l'avant-veille aussi, et comme plein de fois depuis le début de l'année. Pas besoin d'être un as des mathématiques pour conclure qu'à partir du jour où un record boursier est atteint, ledit record est battu au terme de chaque séance haussière consécutive. Il devient quand même difficile d'en faire le décompte. Trop de records tue le record, en quelque sorte.
Avis d'analystes du jour : les analystes aiment l'acier, Legrand, Vusiongroup et Kering
Bourse : Legrand accélère dans l'IA, UBS exposé à une faillite, le B777X en retard
Le plan de rémunération à 1 000 milliards de dollars d'Elon Musk suscite l'opposition d'investisseurs et de responsables d'État
