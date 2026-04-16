Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA
Nous procédons à
Publié le 16/04/2026 à 15:57
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|Trump envisage de nommer Michael Murray à la tête de la division antitrust du DOJ, selon Bloomberg News
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|19:38
|La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, appelle à se concentrer sur les gagnants et les perdants de la révolution de l'IA
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|Mondial-2026: après les billets, les prix des transports flambent et font hurler
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|L'indépendance des banques centrales est le gage d'une politique monétaire réussie, selon François Villeroy de Galhau
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|19:28
|Le Hezbollah affirme que la présence de troupes israéliennes en territoire libanais confère au Liban et à son peuple le "droit de résister"
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|19:28
|Hezbollah : tout accord de trêve doit exclure toute liberté de mouvement pour Israël au Liban
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|Affaire Signa : l'ex-chancelier autrichien visé par une enquête pour abus de confiance
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|Royaume-Uni : Rachel Reeves juge qu'une hausse de la fiscalité ou de la dette ne saurait financer l'effort de défense
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|19:17
|Le FBI prévoit plusieurs auditions de témoins dans les prochaines semaines dans le cadre de l'enquête visant l'ex-patron de la CIA John Brennan, selon des sources proches du dossier
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|Israël et Liban sont convenus d'une trêve de 10 jours, dit Trump
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|L'UE ouvre une enquête approfondie sur l'aide d'Etat roumaine au réacteur nucléaire Cernavoda 1
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|Le blé sur Euronext clôture en ordre dispersé entre météo américaine et facteurs techniques
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|Le FMI approuve un programme de suivi par les services de 10 mois pour le Zimbabwe
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|Lactalis veut "minimiser l'impact" de la guerre sur les prix de ses produits
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|Un Monet vendu 10,2 millions d'euros, montant record en France
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|Pour les marchés actions, c'était une excursion
|Nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA
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|New-York sous le signe du repli
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