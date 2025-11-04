AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'.
Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse en avril 2025 en tant que chief distribution officer et membre du comité exécutif d'AXA Suisse. Auparavant, il a passé 12 ans à La Mobilière, une compagnie d'assurance suisse de premier plan.
Par ailleurs, Alain Zweibrucker est nommé CEO de l'activité santé d'AXA, poste auquel il remplacera Nils Reich, qui a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière en dehors du groupe d'assurance après deux années en tant que CEO.
Alain Zweibrucker était CEO d'AXA UK Retail et membre du comité exécutif d'AXA UK depuis janvier 2024. Auparavant, il a occupé le poste de CFO d'AXA Suisse et été membre du comité exécutif d'AXA Allemagne comme responsable de P&C Retail et chief risk officer.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,7%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (35,9%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,4%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
