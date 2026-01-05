Nouveaux plus hauts de deux ans pour Bayer, qui intègre la "Conviction List" de Goldman
Bayer atteint lundi de nouveaux plus hauts en Bourse depuis la fin 2023 à là Francfort à la faveur de son entrée au sein de la "Conviction List" de Goldman Sachs, qui regroupe 19 valeurs européennes censées présenter un fort potentiel.
La banque d'affaires américaine estime que le risque juridique qui pèse sur l'action depuis 2018 pourrait être fortement réduit au cours du premier semestre de l'année, permettant ainsi aux investisseurs de recentrer leur attention sur le portefeuille pharmaceutique du laboratoire, jugé sous-évalué.
Goldman dit anticiper pour la division pharma en 2030 un résultat opérationnel (Ebitda) supérieur d'environ 10 % au consensus actuel, soutenu par l''Asundexian contre les AVC et le Kerendia (néphropathie chronique et diabète de type 2).
La firme new-yorkaise fait valoir que la valorisation de Bayer reste fortement décotée, avec un potentiel de hausse d'environ 50 % par rapport à son évaluation via la somme des parties (SOTP), alors que la direction a déjà évoqué la possibilité d'un démantèlement du groupe.
Son objectif de cours, fixé à 42,5 euros, fait ainsi apparaître un potentiel de hausse de 12% sur les 12 mois à venir.
Vers 15h45, le titre du groupe pharmaceutique et chimique allemand progresse de 0,5%.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
