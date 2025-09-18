Nouveaux records à Wall Street au lendemain de la baisse des taux de la Fed

La Bourse de New York établit de nouveaux records jeudi au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire ses taux directeurs pour la première fois de l'année, une mesure qui conduit les investisseurs à reprendre leurs achats sur les valeurs technologiques.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 46.117,1 points, le S&P 500 prend 0,6% à 6639,9 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,1% à 22.499 points.



Les trois indices ont tous inscrit de nouveaux sommets historiques dans la matinée.



La Fed a sans surprise annoncé hier une baisse de taux d'un quart de point, mais elle a surtout ouvert la voie à deux autres réductions du loyer de l'argent d'ici à la fin de l'année, comme les intervenants l'espéraient.



Les marchés d'actions saluent par ailleurs l'investissement de cinq milliards de dollars officialisé ce matin par Nvidia dans Intel, une bonne nouvelle pour le fabricant de processeurs en difficultés et pour la compétitivité du secteur technologique américain en général.



Avec un gain de 27%, le titre Intel signe de loin la plus forte hausse du S&P 500.



'Pour Intel, c'est un gros coup', réagissent les analystes de New Street Research. 'Cela lui donne plus de poids face à AMD sur l'x86, que ce soit dans les centres de données pour l'IA ou les PC', juge le bureau d'études.



Ces perspectives encourageantes s'ajoutent à l'attrait que présentent déjà les valeurs de la tech, censées bénéficier d'un environnement de taux plus bas via la réduction du loyer du crédit - qui pousse les entreprises à investir dans des projets motivés par l'IA - et les investisseurs à aller chercher du rendement vers les titres de croissance.



Les traders relativisent par ailleurs les indicateurs économiques mitigés publiés dans la matinée, jugeant qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause le scénario d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed.



Du côté des bonnes nouvelles, l'indice 'Philly Fed' mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est vivement redressé en septembre, en remontant de -0,3 en août à +23,2 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis janvier.



Autre preuve de la solidité de l'économie, le Département du Travail a par ailleurs avoir enregistré 231.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 8 septembre, un chiffre en repli de 33.000 par rapport à la semaine précédente.



Mais l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ressorti en baisse de 0,5% en août, une contraction plus forte que prévu, selon le Conference Board qui dit y voir un signe de ralentissement de l'économie.



Les rendements des Treasuries remontent, le regain d'appétit pour les actions faisant plus que compenser la perspective de voir les taux encore baisser d'ici à la fin de l'année. Le rendement à dix ans se hisse ainsi au-delà de 4,12% alors qu'il avait enfoncé le seuil des 4% hier suite aux annonces de la banque centrale.



Le dollar repart lui aussi à la hausse bien que la Fed ait laissé entendre que ses taux pourraient encore baisser dans les mois à venir, ce qui fait refluer l'euro en direction de 1,1785 face au billet vert.



Les cours du pétrole restent volatils, partagés entre tensions géopolitiques et inquiétudes sur l'offre, avec un WTI qui cède désormais 0,3% à 63,8 dollars.

