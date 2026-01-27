Nouvel investissement majeur pour Micron à Singapour
Micron Technology annonce avoir lancé la construction d'une installation avancée de fabrication de wafers située dans son complexe existant à Singapour, pour soutenir les besoins de fabrication à long terme et la demande alimentée par l'IA.
Cette nouvelle installation représente un investissement prévu d'environ 24 milliards de dollars américains sur 10 ans pour le fabricant de puces et est conçue pour offrir à terme 700 000 pieds carrés (soit environ 65 000 m2) d'espace en salle blanche.
La production de wafers est prévue pour commencer au cours du second semestre 2028, aidant Micron à répondre à la demande croissante du marché pour la technologie NAND, portée par l'expansion rapide de l'IA et des applications centrées sur les données.
Cette nouvelle usine deviendra une partie intégrante du Centre d'Excellence NAND de Micron à Singapour, offrant au groupe américain une "capacité essentielle pour soutenir les transitions technologiques continues".
De plus, la colocalisation de la R&D avec la fabrication améliore l'efficacité, accélère le délai de mise sur le marché et approfondit les partenariats de recherche entre l'industrie et le milieu universitaire.
Cet investissement de Micron créera environ 1 600 emplois, s'ajoutant aux 1 400 emplois précédemment annoncés du fait de l'installation de packaging avancé de mémoire à haute bande passante (HBM) actuellement "en bonne voie".
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
