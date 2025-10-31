Nouvelle administratrice indépendante chez DBV Technologies

DBV Technologies annonce la nomination provisoire d'une nouvelle administratrice indépendante, Philina Lee, au sein de son conseil d'administration, nomination effective à compter du 30 octobre, en remplacement de Daniel Soland.



Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine AG annuelle. Philina Lee devient également membre du comité des rémunérations du conseil. Suite à ce changement, le conseil de la société biopharmaceutique est composé de dix membres.



Philina Lee rejoint DBV après avoir occupé un poste de premier plan chez Blueprint Medicines, où elle a dirigé l'organisation commerciale de l'entreprise en tant que directrice commerciale, supervisant le lancement et la croissance réussis d'Ayvakit.