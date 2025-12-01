Thales dévoile une nouvelle capacité d'entrainement, conçue pour répondre aux demandes évolutives des environnements de champs de bataille modernes, qui permet d'intégrer facilement les drones dans les systèmes de simulation vivante.
Présenté à l'occasion du salon I/ITSEC à Orlando, en Floride, cet ajout améliore les solutions d'entraînement en permettant des exercices plus réalistes et flexibles, reflétant la complexité des menaces actuelles et futures.
Compatible avec une large gamme de drones, cette nouvelle capacité permet aux forces armées de s'entraîner pour différents scénarios de drones aussi bien "amis" que malveillants, améliorant ainsi l'efficacité de la préparation opérationnelle.
La solution de kit drone agnostique est compatible avec les drones des catégories C0-C6 à A1-A3 (allant de quelques centaines de grammes à plusieurs dizaines de kilogrammes) et offre une flexibilité inégalée pour les forces armées.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
