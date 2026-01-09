Le chimiste rappelle que son plan climat défini dans le cadre de la trajectoire 1,5°C validée par le SBTi vise à réduire de 48,5% ses émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1 et 2 en 2030 par rapport à 2019 (et de 67% sur le scope 3).

Par ailleurs, Arkema maintient également son score "A-" dans la catégorie Water Security. En termes de préservation des ressources en eau, il affiche pour ambition de réduire ses prélèvements d'eau de 27% en 2030 comparé à 2019.

Organisme mondial à but non lucratif, le CDP (Carbone Disclosure Project) aide les entreprises et collectivités à mesurer et à gérer leurs impacts environnementaux sur le changement climatique, la sécurité de l'eau et la déforestation.