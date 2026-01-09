Arkema reste noté "A" dans la catégorie Climate Change du CDP

Arkema annonce avoir conservé le score "A" dans la catégorie Climate Change du CDP, lui permettant de demeurer dans la "A List" de cette même catégorie, se classant ainsi dans le top 4% des entreprises notées par le CDP.

Le chimiste rappelle que son plan climat défini dans le cadre de la trajectoire 1,5°C validée par le SBTi vise à réduire de 48,5% ses émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1 et 2 en 2030 par rapport à 2019 (et de 67% sur le scope 3).



Par ailleurs, Arkema maintient également son score "A-" dans la catégorie Water Security. En termes de préservation des ressources en eau, il affiche pour ambition de réduire ses prélèvements d'eau de 27% en 2030 comparé à 2019.



Organisme mondial à but non lucratif, le CDP (Carbone Disclosure Project) aide les entreprises et collectivités à mesurer et à gérer leurs impacts environnementaux sur le changement climatique, la sécurité de l'eau et la déforestation.