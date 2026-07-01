Les deux sociétés ont conclu un accord définitif en vertu duquel Ipsen va acquérir l'intégralité des actions émises et en circulation de Memo Therapeutics AG.
Dans le détail, les actionnaires de Memo Therapeutics recevront un paiement de 200 millions d'euros, sur une base sans trésorerie ni dette, à la clôture de la transaction. Ils pourront également percevoir des paiements différés conditionnés à l'atteinte de jalons spécifiques de développement, d'approbation réglementaire et de performance commerciale, pour une contrepartie totale potentielle excédant 700 millions d'euros.
Avec cette opération, Ipsen va mettre la main sur Potravitug, un anticorps au stade clinique de phase II ciblant le polyomavirus BK (BKPyV). La néphropathie associée au polyomavirus BK constitue une complication clinique grave et fréquente chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale, pouvant conduire à la perte du greffon et à l'échec de la transplantation.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.