Nouvelle opération de croissance externe pour Ipsen

Deux jours après avoir annoncé l'acquisition de Kartos Therapeutics, le laboratoire français va également procéder au rachat de Memo Therapeutics.

Les deux sociétés ont conclu un accord définitif en vertu duquel Ipsen va acquérir l'intégralité des actions émises et en circulation de Memo Therapeutics AG.



Dans le détail, les actionnaires de Memo Therapeutics recevront un paiement de 200 millions d'euros, sur une base sans trésorerie ni dette, à la clôture de la transaction. Ils pourront également percevoir des paiements différés conditionnés à l'atteinte de jalons spécifiques de développement, d'approbation réglementaire et de performance commerciale, pour une contrepartie totale potentielle excédant 700 millions d'euros.



Avec cette opération, Ipsen va mettre la main sur Potravitug, un anticorps au stade clinique de phase II ciblant le polyomavirus BK (BKPyV). La néphropathie associée au polyomavirus BK constitue une complication clinique grave et fréquente chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale, pouvant conduire à la perte du greffon et à l'échec de la transplantation.