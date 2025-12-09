Nouvelle phase stratégique pour Ford en Europe

Ford dévoile une nouvelle phase de sa stratégie européenne, pour "construire une activité durablement rentable" dans la région, une phase qui comprend un partenariat stratégique avec Renault Group dans la mobilité électrique.



Sa stratégie reposera sur un renforcement de sa division de véhicules utilitaires Ford Pro, une expansion de sa gamme de voitures particulières Ford avec de nouveaux véhicules distincts, ainsi qu'une optimisation de son système industriel.



Le groupe américain prévoit ainsi une offensive produits en Europe avec l'introduction de nouveaux véhicules multi-énergies et abordables dont les arrivées dans les concessions devraient commencer en 2028.



Dans ce cadre, il a conclu un partenariat avec Renault en vue notamment de développer 2 véhicules électriques particuliers de marque Ford. Basés sur la plateforme Ampere de Renault, ils seront produits par ce dernier en France.



Les 2 constructeurs étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.



Par ailleurs, dans son communiqué, le groupe américain "appelle les responsables politiques européens à adapter les objectifs de CO2 aux réalités de marché, de façon à assurer une transition réussie et durable".