Ces commandes sont demeurées inchangées après être déjà restées stables en janvier, alors qu'une première lecture les avait données en légère hausse de 0,1%.
Les économistes prévoyaient en moyenne un repli de 0,2% des commandes industrielles en février.
Hors transports, où les prises de commandes ont chuté de 5,3% d'un mois sur l'autre, les commandes affichent un gain de 1,2%, à la faveur notamment des commandes de métaux (+2,4%), des équipements miniers (+14,2%) et des ordinateurs (+3,1%).
Nouvelle stagnation des commandes à l'industrie aux USA en février
Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont stagné pour le second mois consécutif en février, selon des données publiées vendredi par le Département américain du Commerce.
Publié le 10/04/2026 à 16:22
Partager
© Zonebourse.com - 2026
Partager