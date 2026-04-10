Ces commandes sont demeurées inchangées après être déjà restées stables en janvier, alors qu'une première lecture les avait données en légère hausse de 0,1%.

Les économistes prévoyaient en moyenne un repli de 0,2% des commandes industrielles en février.

Hors transports, où les prises de commandes ont chuté de 5,3% d'un mois sur l'autre, les commandes affichent un gain de 1,2%, à la faveur notamment des commandes de métaux (+2,4%), des équipements miniers (+14,2%) et des ordinateurs (+3,1%).