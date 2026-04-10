Nouvelle stagnation des commandes à l'industrie aux USA en février

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont stagné pour le second mois consécutif en février, selon des données publiées vendredi par le Département américain du Commerce.

Ces commandes sont demeurées inchangées après être déjà restées stables en janvier, alors qu'une première lecture les avait données en légère hausse de 0,1%.



Les économistes prévoyaient en moyenne un repli de 0,2% des commandes industrielles en février.



Hors transports, où les prises de commandes ont chuté de 5,3% d'un mois sur l'autre, les commandes affichent un gain de 1,2%, à la faveur notamment des commandes de métaux (+2,4%), des équipements miniers (+14,2%) et des ordinateurs (+3,1%).