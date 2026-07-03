Nouvelle victoire judiciaire d'Infineon contre le chinois Innoscience
Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a annoncé vendredi avoir remporté une nouvelle victoire judiciaire contre le groupe chinois Innoscience dans un litige portant sur des brevets liés à la technologie au nitrure de gallium (GaN).
Dans un communiqué, le groupe rappelle que l'affaire portait sur l'utilisation non autorisée par Innoscience de technologies GaN brevetées par Infineon.
Avec cette décision, le tribunal régional de Munich estime qu'Innoscience a porté atteinte à la propriété intellectuelle d'Infineon et interdit au groupe chinois d'importer, de vendre et de commercialiser en Allemagne des produits jugés contrefaisants. Ce dernier a également été condamné à verser des dommages et intérêts à Infineon, pour un montant qui n'a pas été précisé.
Revers judiciaires en série
Ce jugement constitue un nouveau revers judiciaire pour Innoscience dans une série de procédures engagées par Infineon, qui rappelle que les juridictions et autorités en Allemagne comme aux Etats-Unis ont à plusieurs reprises conclu que certains produits d'Innoscience enfreignaient ses brevets.
Parmi les décisions les plus récentes figurent deux condamnations prononcées en Allemagne en juin 2026 et août 2025.
Par ailleurs, en mai dernier, la Commission américaine du commerce international (ITC) a également conclu à la violation d'un brevet d'Infineon par Innoscience dans le domaine du GaN. D'autres procédures concernant d'autres brevets d'Infineon restent également en suspens Outre-Atlantique.
Un marché jugé stratégique
Le nitrure de gallium est considéré comme une technologie clé pour les systèmes électroniques de puissance à haut rendement énergétique, qu'il s'agisse des infrastructures d'énergies renouvelables, des centres de données, des matériels d'automatisation industrielle ou des véhicules électriques.
Infineon souligne qu'il affiche une position de leader sur le marché du GaN, grâce à un portefeuille de propriété intellectuelle comprenant environ 450 familles de brevets.
A la Bourse de Francfort, l'action Infineon s'inscrivait en hausse de 1,8% vendredi après-midi, dans un indice DAX 40 en progression de 0,9%. Le titre gagne déjà près de 105% cette année.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (28,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (11,1%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (9,7%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (14%), Chine-Hong Kong -Taiwan (38,1%), Japon (9%), Asie-Pacifique (16,7%), Etats-Unis (10,3%) et Amériques (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.