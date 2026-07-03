Nouvelle victoire judiciaire d'Infineon contre le chinois Innoscience

Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a annoncé vendredi avoir remporté une nouvelle victoire judiciaire contre le groupe chinois Innoscience dans un litige portant sur des brevets liés à la technologie au nitrure de gallium (GaN).

Dans un communiqué, le groupe rappelle que l'affaire portait sur l'utilisation non autorisée par Innoscience de technologies GaN brevetées par Infineon.



Avec cette décision, le tribunal régional de Munich estime qu'Innoscience a porté atteinte à la propriété intellectuelle d'Infineon et interdit au groupe chinois d'importer, de vendre et de commercialiser en Allemagne des produits jugés contrefaisants. Ce dernier a également été condamné à verser des dommages et intérêts à Infineon, pour un montant qui n'a pas été précisé.



Revers judiciaires en série



Ce jugement constitue un nouveau revers judiciaire pour Innoscience dans une série de procédures engagées par Infineon, qui rappelle que les juridictions et autorités en Allemagne comme aux Etats-Unis ont à plusieurs reprises conclu que certains produits d'Innoscience enfreignaient ses brevets.



Parmi les décisions les plus récentes figurent deux condamnations prononcées en Allemagne en juin 2026 et août 2025.



Par ailleurs, en mai dernier, la Commission américaine du commerce international (ITC) a également conclu à la violation d'un brevet d'Infineon par Innoscience dans le domaine du GaN. D'autres procédures concernant d'autres brevets d'Infineon restent également en suspens Outre-Atlantique.



Un marché jugé stratégique



Le nitrure de gallium est considéré comme une technologie clé pour les systèmes électroniques de puissance à haut rendement énergétique, qu'il s'agisse des infrastructures d'énergies renouvelables, des centres de données, des matériels d'automatisation industrielle ou des véhicules électriques.



Infineon souligne qu'il affiche une position de leader sur le marché du GaN, grâce à un portefeuille de propriété intellectuelle comprenant environ 450 familles de brevets.



A la Bourse de Francfort, l'action Infineon s'inscrivait en hausse de 1,8% vendredi après-midi, dans un indice DAX 40 en progression de 0,9%. Le titre gagne déjà près de 105% cette année.