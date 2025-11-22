En septembre 2024, nous pointions du doigt le curieux double discours du fabricant et distributeur de matériel électrique américain.

Voir à ce sujet Atkore Inc. : Double discours, publié en septembre 2024 dans ces mêmes colonnes sur Zonebourse et les différentes éditions internationales de MarketScreener. A l'époque, cet article nous avait valu quelques retours au vitriol d'actionnaires contrariés par nos critiques.

Ces derniers, hélas, ont à nouveau subi une sévère perte en capital depuis la parution de l'article, puisque la capitalisation boursière du groupe a encore effacé un tiers de sa valeur en quatorze mois.

Atkore, en réalité, est l'un de ces énièmes exemples de distorsion profonde causée par la pandémie, d'où la difficulté d'extrapoler les résultats des dernières années pour tenter d'arrêter une valorisation équitable.

Dans les diverses tentatives d'y parvenir, on ne pouvait accorder qu'un faible crédit aux mirifiques promesses du management, toujours si prompt à se débarrasser des titres qu'il recevait via ses stock-options ; la dissonance entre ses actes et ses déclarations était ici singulièrement aiguë.

Plus grave : s'ajoutaient à cette difficulté d'analyse des pratiques illégales d'entente sur les prix, qui valent désormais au groupe des poursuites judiciaires de certains de ses actionnaires et une enquête du Ministère de la Justice américain.

En tout cas, nonobstant le très en vogue thème de « l'électrification » à tout crin, la contraction des marges et de l'activité s'est poursuivie en 2025. Le chiffre d'affaires affiche une nouvelle reculade par rapport à 2024, de 3,2 à 2,8 milliards de dollars, tandis que le profit d'exploitation est pour sa part divisé par trois.

L'an dernier, en se basant sur un modèle autrement plus conservateur que celui du management, les analystes de Zonebourse entrevoyaient un profit cash - ou cash-flow libre - de 300 à 330 millions de dollars. Bingo : ce dernier atteint 309 millions de dollars en 2025.

Curieusement, Atkore a ralenti sur les rachats d'actions alors que son titre n'a jamais été aussi bas. Mais les rémunérations en stock-options, elles, ont augmenté sensiblement malgré la dégradation des résultats.

Peut-être à court d'imagination, le management annonçait en parallèle de la publication des résultats envisager une vente de la compagnie.