Sanofi fait part de nouvelles données issues de l'étude FLUNITY-HD, publiées dans The Lancet, démontrant que son Efluelda réduit significativement le risque d'hospitalisation chez les adultes de 65 ans et plus comparé aux vaccins antigrippaux à dose standard.

Par rapport aux vaccins antigrippaux à dose standard, Efluelda (Fluzone High-Dose en Amérique du Nord) a ainsi démontré sa capacité à réduire de 31,9% supplémentaires les hospitalisations de grippe confirmée en laboratoire chez les adultes de 65 ans et plus.

Il apporte également une protection supérieure chez les séniors contre les hospitalisations dues à la pneumonie ou à la grippe, les hospitalisations liées à des événements cardiorespiratoires, ainsi que les hospitalisations toutes causes confondues.

'Cela peut avoir un impact considérable, particulièrement pour les personnes âgées vulnérables, en améliorant leur qualité de vie et en les aidant à maintenir leur autonomie plus longtemps', met en avant Sanofi, qui pointe aussi des bénéfices sociétaux potentiels.