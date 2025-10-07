Nouvelles données positives pour Omvoh d'Eli Lilly
Publié le 07/10/2025 à 14:15
Ces données, résultats finaux de l'étude de prolongation ouverte de phase 3 LUCENT-3, sont présentées lors de la Semaine européenne de gastroentérologie (UEG), qui se tient du 4 au 7 octobre à Berlin.
'Environ 80% des patients traités par Omvoh dans l'étude LUCENT-3 qui ont obtenu une rémission clinique à un an ont maintenu une rémission clinique et endoscopique à long terme, sans corticostéroïdes', précise Eli Lilly.
'À quatre ans, presque tous les patients qui ont obtenu une rémission clinique à un an ont présenté une amélioration de l'urgence intestinale, l'un des symptômes les plus perturbateurs pour les patients', ajoute le laboratoire pharmaceutique.