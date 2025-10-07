Nouvelles données positives pour Omvoh d'Eli Lilly

Eli Lilly fait part de nouvelles données montrant qu'Omvoh est le premier et le seul interleukine-23p19 (IL-23p19) à aider les patients atteints de colite ulcéreuse évolutive modérée à sévère à obtenir des résultats durables à long terme pendant quatre ans.



Ces données, résultats finaux de l'étude de prolongation ouverte de phase 3 LUCENT-3, sont présentées lors de la Semaine européenne de gastroentérologie (UEG), qui se tient du 4 au 7 octobre à Berlin.



'Environ 80% des patients traités par Omvoh dans l'étude LUCENT-3 qui ont obtenu une rémission clinique à un an ont maintenu une rémission clinique et endoscopique à long terme, sans corticostéroïdes', précise Eli Lilly.



'À quatre ans, presque tous les patients qui ont obtenu une rémission clinique à un an ont présenté une amélioration de l'urgence intestinale, l'un des symptômes les plus perturbateurs pour les patients', ajoute le laboratoire pharmaceutique.